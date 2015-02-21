به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم نخستین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب و نخستین جشنواره پایتخت کتاب ایران که عصر امروز شنبه ۲ اسفند در کتابخانه ملی برگزار شد برگزاری این دو جشنواره را حاوی یک پیام مهم دانست و گفت: پیامی که می تواند در نگاه متولیان فرهنگی شهر و روستا از منزلتی برابر و پایاپای برخوردارند و این نشانه ای است از توجه به عدالت فرهنگی در پهنه سرزمین فرهنگ پرور ایران.

وی افزود: سرزمینی که روستاهایش آباد باشد می تواند ادعا کند که به توسعه پایدار دست یافته است. محرومیت زدایی و توسعه فرهنگی روستاها اولویت نخست انقلاب بوده، هست و خواهد بود و ما همچنان نیازمند یک خیزش عظیم فرهنگی در روستاها هستیم و چه نیکوست که این حرکت جهادی از کتاب شروع شود.

جنتی ادامه داد: به سرانجام رسیدن چنین طرح پرباری آن هم در سال فرهنگ بسی مایه افتخار است و باور قلبی من این است که برگزاری این جشنواره می تواند یک گام مهم در توسعه کتابخوانی باشد. استقبال بیش از ۸۰ روستا در نخستین دوره این جشنواره بیانگر آن است که مردم روستاها مشتاق دسترسی به فرهنگ مکتوب هستند. از همین امروز باید ویژگی های ۲۰ روستای نامزد روستاهای دوستدار کتاب و ۱۰روستای برگزیده این طرح به عنوان الگوهای روستاهای فرهنگی، اطلاع رسانی و تبلیغ شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: پرسشی که ذهن من را مشغول خود ساخته این است که در حالی که ۴۰ درصد از جمعیت کشور در روستاها سکونت دارند، آیا به همین میزان امکانات فرهنگی و آموزشی به این مردمان شریف اختصاص یافته است؟ متاسفانه باید گفت پاسخ، منفی است. آیا دولت ها همچنان که به فکر توسعه جاده ها و ساختمانها و برق و آب روستاها بوده اند به فکر توسعه فرهنگی روستاها هم بوده اند و آیا اگر چنین کاری می کردند تا از سیل مهاجرت روستاها کاسته نمی شد؟

جنتی با اشاره به وجود بیش از ۴ هزار کتابخانه مساجد روستایی که نویدبخش آینده ای روشن برای این روستاها است تاکید کرد: باید اعتراف کرد که در تغذیه فرهنگی جوانان همچنان که باید گام برنداشته ایم.

وی همچنین از خیرین خواست تا در روستاها کتابخانه بسازند و گفت: روستایی که مسجد و مدرسه دارد حتما باید کتابخانه داشته باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد جشنواره روستاهای دوستدار کتاب هم ضمن اینکه این طرح را بسیار جذاب و شوق انگیز خواند، گفت: کشور ما با رقابت های پرشور فرهنگی از این دست سخت نیازمند است تا شاهد رونق کتاب و کتابخوانی باشیم.

به گفته جنتی این طرح نمادین، بخش غیردولتی را به میدان آورد و به تدریج امور کتاب را به صاحبان اصلی آن که همانا مردم هستند، می سپارد.

وی گفت: منتظر زمانی هستیم که در بهترین مکان هر شهر، یک کتابفروشی پررونق فعالیت کند. برگزاری این جشنواره از یک سو به ما یادآوری می کند که می توان در کشور همانگونه که یک پایتخت اقتصادی و سیاسی داریم، یک پایتخت فرهنگی هم داشته باشیم تا این جوهره غنی فرهنگی به فراموشی سپرده نشود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین برنامه های ارائه شده از سوی شهرهای نامزد پایتخت کتاب را نوآورانه و متفاوت دانست و گفت: در این طرح برای اولین بار مسئولان محلی و اهالی کتاب، کنار هم گردآمدند و ظرفیت های جدید شهری را در حوزه کتاب معرفی کردند.

جنتی تصریح کرد: جشنواره پایتخت کتاب ایران ظرفیت های خاموش و بالقوه ای را که ما تاکنون به آنها فکر نکرده بودیم، به کار گرفته است. ایجاد و تقویت زیرساخت های کتابخوانی در سراسر کشور و رونق گرفتن بازارهای نشر از مهمترین نتایج برگزاری چنین جشنواره هایی است.

وی با اشاره به پیش بینی پیگیری طرح های پایتخت کتاب ایران در مکانیسم دبیرخانه ای مربوط به آن گفت: باید تلاش کرد که این برنامه ها از روی کاغذ به مرحله اجرا در بیاید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین برگزاری جشنواره پایتخت کتاب ایران را فرصتی برای تحقق سه شعار اصلی دولت تدبیر و امید یعنی توسعه فرهنگ کتابخوانی، گسترش عدالت فرهنگی و واگذاری امور به مردم اعلام و از تلاش رسانه های محلی برای استفاده از تمامی ظرفیت های شهری حول محور کتاب قدردانی کرد.

در این مراسم همچنین سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی با بیان اینکه دبیرخانه جشنواره روستاهای دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران به کار خود ادامه خواهد داد و برگزاری آئین اختتامیه این دو جشنواره نه تنها به معنی پایان کار آنها نیست بلکه به معنی آغاز راهی طولانی است تاکید کرد: برنامه های این روستاها و شهرها رصد می شود و زمینه اجرای آنها فراهم خواهد شد.

صالحی همچنین بعد از اعلام اسامی روستاهای دوستدار کتاب که جوایزی هم به مسئولن روستایی آنها تعلق گرفت، اعلام کرد: به ۱۰ روستای نامزد روستاهای دوستدار کتاب (روستاهای یازدهم تا بیستم) هم مبلغ ۳ میلیون تومان کتاب اهدا می شود.

در این برنامه همچنین سیدرضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هم با بیان اینکه جوهر توسعه، توسعه فرهنگی است گفت: پیام ما به همه بزرگان حوزه سیاست و اقتصاد این است که تنها راه عبور از قله توسعه، عبور از مسیر فرهنگ است و اگر بنا باشد حرکتی در این کشور اتفاق بیفتد، باید از مسیر فرهنگ عبور کند.

وی همچنین از سیاست دولت حسن روحانی در واگذاری امور به تشکل های غیردولتی و انجمن های صنفی از جمله در حوزه فرهنگ و به عنوان مثال موضوع نمایشگاه کتاب تهران دفاع کرد.

در پایان این مراسم از ۴ شهر یزد، بوشهر، گنبدکاوس و نیشابور به عنوان شهرهای نامزد پایتخت کتاب ایران قدردانی و شهر اهواز به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شد.

در این برنامه همچنین ۱۰ روستای دوستدار کتاب معرفی و به مسئولان هر روستا به نمایندگی از مردم آنها، جوایز و لوح تقدیر اهدا شد.