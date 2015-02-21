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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۱۴

در پیامی؛

هاشمی‌رفسنجانی درگذشت سیدصادق طباطبایی و فاطمه خاتمی را تسلیت گفت

هاشمی‌رفسنجانی درگذشت سیدصادق طباطبایی و فاطمه خاتمی را تسلیت گفت

در پی درگذشت سید صادق طباطبایی و فاطمه خاتمی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیام‌ های تسلیتی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی طی پیامی جداگانه به خانواده های خمینی، صدر و طباطبایی، سید صادق طباطبایی را تسلیت گفت. متن پیام تسلیت بدین شرح است:

«انالله و اناالیه راجعون»

درگذشت شادروان آقای صادق طباطبایی باعث تأسف و تألم خاطر گردید.

آشنایی نسبی و سببی ایشان با بزرگان شیعه در لبنان و به ویژه امام موسی صدر و بیت شریف امام(ره)، به ویژه مرحوم حاج احمدآقا خمینی، از او انسانی تأثیرگذار در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ساخته بود که علاوه بر طی مدارج علمی و دانشگاهی، در زمان تبعید امام عزیز در عراق نیز شخصیتی فعال در مبارزه بود و گفت‌وگوی ایشان با امام در نجف یکی از اسناد جاودان تاریخ انقلاب اسلامی است.

با تسلیت این مصیبت به بیوت شریف طباطبایی، صدر و خمینی،  علوّدرجات آن فقید سعید را از درگاه احدیت خواستارم.

همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت حاجیه خانم فاطمه خاتمی صبیه آیت الله سید روح‌الله خاتمی و مادر شهید عزیز حسن خلیلی را به خانوداه های خاتمی و خلیلی تسلیت گفت.

کد مطلب 2502375

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