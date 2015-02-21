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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۲۳

امینی:

کیفیت خدمات نظام مهندسی مورد توجه قرار گیرد

کیفیت خدمات نظام مهندسی مورد توجه قرار گیرد

اصفهان – رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ارتقای کیفیت خدمات نظام مهندسی و مهندسین ناظر بر ساختمان‌ها بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد تا محصول این ارتقای کیفی کاهش تخلفات ساختمانی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی ظهر امروز در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان برنامه‌ریزی برای مقابله با تحریم‌های کشور با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب را ضروری عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا به اعتقاد رهبر معظم انقلاب پرداخت مالیات توسط فعالان حوزه کسب و کار می‌تواند در این راستا نقش بسزایی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم کینه ورزی دشمنان بر فعالیت‌ های اقتصادی کشور سایه بیندازد، ادامه داد: متاسفانه فرار مالیاتی برخی فعالین اقتصادی باعث می‌شود تا به مردم و کسبه عادی و همچنین تولید کنندگان بیش از حد فشار وارد شود که قطعا نتیجه آن نارضایتی عمومی خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: در این راستا ضروری است که به نحوی برنامه‌های مالیاتی به اجرا درآیند تا هم موضوع به یک فرهنگ فراگیر و همگانی تبدیل شود و هم زمینه خنثی کردن توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی فراهم شود و دریافت مالیات با عدالت و منطق همراه باشد.

وی ادامه داد: باتوجه به نزدیکی شب عید لازم است هماهنگی بین سازمان نظام مهندسی و معاونت شهر سازی شهرداری به گونه ای باشد تا از تجمع های غیر منطقی پایان سال جلوگیری شود و مردم بتوانند به دور از هر نوع تهدید و اشکال جدی به مقصدشان در امر صدور پروانه های ساختمانی برسند.

امینی افزایش تعداد مامورین بازدید در مناطق پر جمعیت را ضروری دانست و ابراز داشت: با این اقدام می‌توان از فرصت طلبی افراد سودجو در این زمینه جلو گیری کرد.

وی افزود: ارتقای کیفیت خدمات نظام مهندسی و مهندسین ناظر بر ساختمان‌ها بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد تا محصول این ارتقا کیفی کاهش تخلفات ساختمانی باشد.

کد مطلب 2502376

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