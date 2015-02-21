برف و کولاک پروازهای اردبیل را لغو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف که از شامگاه جمعه در این استان آغاز شده است، موجب لغو تمام پروازهای اردبیل به تهران و بالعکس شد.

بارش برف که هم اکنون نیز ادامه دارد، در برخی نقاط استان اردبیل به بیش از ۱۵ سانتی متر رسیده است، در مرکز استان نیز تاکنون بیش از ۱۰ سانتی متر برف باریده است.

علاوه بر بارش برف، مه غلیظ و کولاک شدید که دید را به میزان قابل توجهی کاهش داده است، یکی از مهمترین عوامل در لغو پروازها بوده است چنانچه با وجود برفروبی باند فرودگاه اردبیل توسط عوامل ایمنی، بازهم پروازهای امروز لغو اعلام شده است.

لغو پروازهای امروز اردبیل موجب شد که مسافران این خطوط به مرکز کشور با مشکل مواجه شده و مجبور به استفاده از سایر وسایل نقلیه شدند.

در عین حال بارش برف بویژه در گردنه های برفگیر، علاوه بر کندی تردد، برخی محورهای استان اردبیل را مسدود کرده است.

بنا به اعلام پلیس راه استان اردبیل در حال حاضر در تمامی محورها به ویژه سه گردنه صائین در محور اردبیل - سراب، گردنه الماس در محور خاخال – اسالم و گردنه حیران در محور اردبیل - آستارا سطح جاده ها یخزده توأم با کولاک شدید بوده و تردد در آنها به سختی و تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.