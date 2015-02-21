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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۲۸

در جلسه شورای برنامه ریزی استان تصویب شد/

واگذاری طرح احداث پارک طبیعت به شهرداری/جذب اعتبار تا پایان سال

واگذاری طرح احداث پارک طبیعت به شهرداری/جذب اعتبار تا پایان سال

کرج - معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز از واگذاری طرح احداث پارک حیات وحش به شهرداری کرج خبر داد و گفت: بحث تامین اعتبار احداث اکو پارک طبیعت و حیات وحش توسط شهرداری مصوب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای برنامه ریزی استان که ظهر امروز برگزار شد، احداث پارک طبیعت و حیات وحش به شهرداری کرج واگذار شد.

ذبیح قائمی در حاشیه این جلسه با اعلام این خبر اظهار داشت: با بررسی مصوبات قبلی، در نهایت پس از جانمایی احداث پارک طبیعت و حیات وحش استان البرز در ۳۰۰ هکتار از زمین های منطقه کلاک و حصار ویسه، احداث این پارک به شهرداری کرج واگذار شد.

قائمی در ادامه تاکید کرد: اراضی بالغ بر ۱۰۰ هکتار در محدوده منطقه (کلاک، حصار ویسه) که منتهی به اراضی جاده چالوس است، در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت.

این مسئول گفت: ۱۰۰ هکتار واگذار شده به ۲۰۰ هکتار دیگر که در مجموع ۳۰۰ هکتار خواهد شد اضافه می شود و بخشی از آن نیز به احداث مراکز گردشگری و هتل اختصاص خواهد یافت.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار البرز در پایان گفت: وضعیت اکو پارک بررسی شده است بحث تامین اعتبار احداث اکو پارک طبیعت و حیات وحش برای استان توسط شهرداری مصوب شده و جذب اعتبار آن تا پایان صورت می گیرد.

کد مطلب 2502378

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