به گزارش خبرنگار مهر، زهره خلیفه عصر شنبه در پایان مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور در بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره از مسابقات با حضور پنج تیم به صورت مجتمع در بوشهر برگزار شد.

وی ادامه داد: در آخرین روز از این مسابقات، تیم شهرداری سنندج سه بر صفر مقابل صنعت پیروزی اصفهان به برتری دست یافت و هونام اهواز نیز با نتیجه سه بر صفر مقابل فولاد بوشهر پیروز شد.

نایب رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر گفت: در پایان مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم‌های شهرداری سنندج و ازنا لرستان به لیگ برتر فوتبال بانوان صعود کردند.

وی ادامه داد: در روز نخست این مسابقات دو دیدار برگزار شد که طی آن ازنای لرستان با نتیجه دو بر صفر مقابل شهرداری سنندج به پیروزی رسید و فولاد بوشهر نیز با نتیجه دو بر صفر مغلوب پیروزی اصفهان شد.

خلیفه گفت: در روز دوم نیز دو مسابقه برگزار شد که طی آن صنعت پیروزی اصفهان و هونام اهواز به تساوی یک - یک دست یافتند و تیم ازنای لرستان نیز با نتیجه سه بر دو مقابل فولاد بوشهر به برتری دست یافت.

وی گفت: در سومین روز از این مسابقات نیز تیم ازنای لرستان با نتیجه یک بر صفر مقابل هونام اهواز به برتری دست یافت و فولاد بوشهر نیز با نتیجه دو بر یک مقابل شهرداری سنندج شکست خورد.

نایب رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر ادامه داد: در چهارمین روز از این مسابقات نیز تیم صنعت پیروزی اصفهان با نتیجه دو بر یک ازنا لرستان را شکست داد و تیم شهرداری سنندج نیز با نتیجه چهار بر یک مقابل هونام اهواز به برتری دست یافت.