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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۵۹

خلیفه خبر داد:

شهرداری سنندج و ازنا لرستان به لیگ برتر فوتبال بانوان صعود کردند

شهرداری سنندج و ازنا لرستان به لیگ برتر فوتبال بانوان صعود کردند

بوشهر - نایب رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر گفت: شهرداری سنندج و ازنا لرستان به لیگ برتر فوتبال بانوان صعود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، زهره خلیفه عصر شنبه در پایان مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور در بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره از مسابقات با حضور پنج تیم به صورت مجتمع در بوشهر برگزار شد.

وی ادامه داد: در آخرین روز از این مسابقات، تیم شهرداری سنندج سه بر صفر مقابل صنعت پیروزی اصفهان به برتری دست یافت و هونام اهواز نیز با نتیجه سه بر صفر مقابل فولاد بوشهر پیروز شد.

نایب رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر گفت: در پایان مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم‌های شهرداری سنندج و ازنا لرستان به لیگ برتر فوتبال بانوان صعود کردند.

وی ادامه داد: در روز نخست این مسابقات دو دیدار برگزار شد که طی آن ازنای لرستان با نتیجه دو بر صفر مقابل شهرداری سنندج به پیروزی رسید و فولاد بوشهر نیز با نتیجه دو بر صفر مغلوب پیروزی اصفهان شد.

خلیفه گفت: در روز دوم نیز دو مسابقه برگزار شد که طی آن صنعت پیروزی اصفهان و هونام اهواز به تساوی یک - یک دست یافتند و تیم ازنای لرستان نیز با نتیجه سه بر دو مقابل فولاد بوشهر به برتری دست یافت.

وی گفت: در سومین روز از این مسابقات نیز تیم ازنای لرستان با نتیجه یک بر صفر مقابل هونام اهواز به برتری دست یافت و فولاد بوشهر نیز با نتیجه دو بر یک مقابل شهرداری سنندج شکست خورد.

نایب رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر ادامه داد: در چهارمین روز از این مسابقات نیز تیم صنعت پیروزی اصفهان با نتیجه دو بر یک ازنا لرستان را شکست داد و تیم شهرداری سنندج نیز با نتیجه چهار بر یک مقابل هونام اهواز به برتری دست یافت.

کد مطلب 2502379

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