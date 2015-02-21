۱۷۰ ورزشکار در المپیاد ورزشی کارگران کشور رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد عصر شنبه در حاشیه حمل نمادین مشعل المپیاد ورزشی کارگران کشور، توجه به ورزش در میان همه اقشار جامعه را راهبرد دولت تدبیر و امید خواند و گفت: کارگران در تولید، درآمدزایی و در چرخه اقتصاد کشور نقش بسزایی دارند.

وی با ابراز خرسندی از برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی کارگران، اظهار امیدواری کرد برگزاری این مراسم موجب پویایی و رشد و توسعه فرهنگی و ورزشی و توجه به سلامت کارگران می شود.

وی با بیان اینکه این کارگران سفیران شهرهای خود هستند، گفت: امیدواریم این دوره از مسابقات به گونه ای برگزار شود که خاطرات خوشی از بابلسر برای همه ورزشکاران به همراه داشته باشد.

سرپرست فرمانداری بابلسر برگزاری این مسابقات را گامی در راستای رونق گردشگری و توسعه اشتغال شهرستان خواند و گفت:برگزاری مطلوب مسابقات، فرصتی برای ارائه توانمندی های این شهرستان در موضوع اقتصادی، فرهنگی و گردشگری است.

اسد در پایان با آرزوی موفقیت برای همه ورزشکاران در این رقابتها گفت: باید به ورزش بعنوان یکی از مولفه های شادی و نشاط و سلامت جسم و روان توجه شود زیرا بازخوردهای خوبی برای جامعه به همراه خواهد داشت.

شهرستان بابلسر میزبان دو رشته ورزشی دوچرخه سواری و وزنه برداری در نخستین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی کارگری در استان است.