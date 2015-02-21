اولین جشنواره خیرین کتابخانه ساز مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین باقری عصر شنبه در جلسه کتابخانه های استان، اظهار داشت: این جشنواره با هدف ساماندهی کمک ها و مشارکت های مردمی جهت توسعه کتابخانه های عمومی برگزار می شود.

وی افزود: در این جشنواره به دنبال بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین در راستای ساخت و ساز کتابخانه های عمومی هستیم و ستاد عالی آن را با ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران و همکاری دستگاه های اقتصادی و فرهنگی استان تشکیل داده ایم.

باقری در ادامه گفت: ترغیب توانگران نیک اندیش و تشویق آنان به ساخت، تجهیز، توسعه و گسترش کتابخانه ها که نیاز امروز جامعه فرهنگی ما است از دیگر اهداف این جشنواره است.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران با ذکر آیه شریفه «فاستبقوا الخیرات»، اظهار داشت: امیدواریم با ایجاد فضای رقابت سازنده با تاسی از این آیه قرآن کریم، کار خیر کتابخانه سازی برای گسترش فضای مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی اتفاق افتد.

وی افزود: در این جشنواره ها با ایجاد فضای همدلی، تعاون و همکاری در راستای رشد، افزایش و ارتقای کمی و کیفی کتابخانه ها، فضای تعامل، تبادل نظر و انتقال تجارب را پی خواهیم گرفت.

باقری همچنین یادآور شد: تجلیل و تکریم از خیرین و معرفی چهره های برجسته خیرین کتابخانه ساز در این جشنواره انجام می شود.

علیرضا یونسی، معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران نیز با بیان این كه گوهر عقل، انسان را به فلاح و رستگاری می رساند و احساس كامیابی مطلق را در او به وجود می آورد، عنوان کرد: لذت عقلانی، لذتی پایدار است كه منجر به علم، دانایی و معرفت به خداوند می شود.

وی از جمله راه های دستیابی به دانایی را كتاب عنوان کرد و یادآور شد: هر آنكس كه در مسیر دانش افزایی جامعه ایفای نقش كند، در بهترین مسیرها قرار دارد.

رئیس ستاد عالی نخستین جشنواره خیرین كتابخانه ساز مازندران، گفت: اساسی ترین ماموریت مسئولین، اهتمام در گسترش علم است كه نیل به آن از طریق كتاب و كتاب خوانی میسر می گردد و خانواده ها باید در كنار سبد غذایی جسم، سبدی هم برای تغذیه جان و روح خود داشته باشند.

معاون استاندار با اشاره به این كه گام نهادن در مسیر گسترش كتاب و كتاب خوانی از شریف ترین و پسندیده ترین كارهاست كه با فطرت آدمی سازگار است، تصریح كرد: خیرین كتابخانه ساز، پیشگامان عرصه آگاهی افزایی جامعه هستند.

وی با تاكید بر ضرورت كتابخانه سازی در مناطق روستایی و تدوین سازو كاری در این خصوص، افزود: لازم است در این راستا سیاستی مدون تبیین شود و فرمانداران با جدیت پای كار بیایند.

یونسی، با بیان این كه باید با انجام كار دقیق فرهنگی، روانی و تبلیغی متناسب با ذائقه جامعه، مردم را به كتاب خوانی و گسترش آن تشویق كرد، اظهار داشت: استانداری با تمام ظرفیت و توان از هرگونه اقدام كه موجبات افزایش فضیلت و دانایی در جامعه را فراهم می كند، حمایت کند.