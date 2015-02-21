پیوستن «صالحی» و «ارنست مونیز» به مذاکرات هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، با هدف رفع برخی اختلافات فنی دو مقام ارشد ایرانی و آمریکایی امروز به مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 ملحق شدند.

مقامات آمریکایی اعلام کردند بعد از اینکه ایران با هدف هموار کردن راه برای رفع اختلافات علی اکبر صالحی را راهی مذاکرات هسته ای کرد آمریکا هم تصمیم گرفت ارنست مونیز وزیر انرژی خود را به این مذاکرات فرستاد زیرا که این امر می تواند به حل اختلافات فنی کمک کند.

این اولین بار است که این دو مقام در مذاکرات هسته ای شرکت می کنند و قرار است این دو نفر درباره تعداد سانتریفیوژهایی که ایران می تواند داشته باشد و همجنین درباه میزان ذخیره اورانیوم غنی شده، سرنوشت راکتور آب سنگین اراک و اینکه ایران چه تحقیقات و برنامه های توسعه ای درباره غنی سازی می تواند داشته باشد مذاکره کنند.

قرار است وزرای خارجه ایران و آمریکا هم فردا و پس فردا در مذاکرات ژنو حضور داشته باشند.