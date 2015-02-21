بایرن مونیخ با ۶ گل پادربورن را در هم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و دوم رقابتهای دسته اول باشگاه‌های آلمان، بوندس لیگا عصر امروز شنبه ادامه یافت که در یکی از دیدارهای برگزار شده تیم بایرن مونیخ در خانه پادربورن با حساب ۶ بر صفر به برتری دست یافت. رابرت لواندوفسکی(۲۳ و ۳۷)، آرین روبن(۶۳ و ۸۶)، فرانک ریبری(۷۲) و میشل ویسر(۷۸) برای بایرن در این دیدار گلزنی کردند. تیم پادربورن از دقیقه ۶۲ با اخراج فلوریان هارترز ۱۰ نفره بازی کرد.

بایرن مونیخ با این پیروزی خارج از خانه جمع امتیازات خود را به عدد ۵۵ رساند و جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم‌تر کرد.

نتایج کامل دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* آگزبورگ ۲ - بایرلورکوزن ۲

* فرایبورگ یک - هافن هایم یک

* ماینتس ۳ - فرانکفورت یک

* پادربورن صفر - بایرن مونیخ ۶

* شالکه یک - وردربرمن یک