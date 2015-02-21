مذاکره ایران - لبنان درباره ساخت سد/ توافقات جدید آبی با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان عصر امروز شنبه در حاشیه دیدار با وزیر محیط زیست لبنان در جمع خبرنگاران گفت: در این دیدار در زمینه مسائل مرتبط با منابع آب، خشکسالی ها و مسائل راهبردی آب بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وزیر نیرو اظهارداشت: در دیداری که با وزیر محیط زیست لبنان داشتیم در خصوص احداث سد و رفع آلودگی منابع آب این کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این جلسه در زمینه تجربیات ایران توضیحات لازم داده شد و اعلام آمادگی کردیم که شرکت های ایرانی می توانند در اجرای پروژه های ذیربط مشارکت داشته باشند.

چیت چیان افزود: این اقدامات نیازمند مطالعه است زیرا جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های فنی و فناوری خود را در اختیار کشور دوست و برادر لبنان قرار خواهد داد. همچنین "محمد المشنوق" وزیر محیط زیست لبنان نیز گفت: در این دیدار چگونگی همکاری دو کشور درخصوص مسائل آب، سد و آلودگی منابع آبی بررسی شد.

وی افزود: در زمینه مسائل محیط زیست موضوع را به مسئولان ذیربط منتقل خواهیم کرد و با توجه به حجم مشکلات، نیازمند ارائه راهکارهای اصولی هستیم. وزیر محیط زیست لبنان اظهارداشت: در این دیدار از طرح ها و پروژه های وزارت نیرو و استراتژی های آن برای رفع بسیاری از مشکلات مطلع شدیم.

همچنین در دیدار دیگری، وزیر نیروی کشورمان با وزیر منابع طبیعی و محیط زیست روسیه در زمینه چگونگی توسعه همکاری های آبی به تبادل نظر پرداخت که طی روزهای آتی توافقنامه آن به امضا خواهد رسید.

چیت چیان در این دیدار گفت: مسائل آبی در دنیای امروز جزو مهم ترین موضوعاتی است که نگرانی هایی را در سطح جهان ایجاد کرده است. وی ادامه داد: قرار است همکاری های بین دو کشور در زمینه انجام مطالعات آب های ژرف، تعادل بخشی آب های زیرزمینی، تصفیه آب به خصوص نمک زدایی از آب دریا، زدودن آلاینده هایی که منابع آب شرب را تهدید می کند و مطالعه در زمینه تغییرات اقلیم و ارتباط آن با منابع آب صورت گیرد.

همچنین "سرگئی دانسکوی" وزیر منابع طبیعی و محیط زیست فدراسیون روسیه نیز در خصوص نصب آب شیرین کن در دریای خزر گفت: در این جلسه نسبت به این موضوع صحبتی نشد ولی آمادگی داریم در صورتی که این موضوع از سوی طرف ایرانی مطرح شود، محور یادشده را به طور جامع بررسی کنیم.

وی افزود: در این جلسه در زمینه عملیات اکتشافی در خصوص آب های زیرزمینی و تبادل تجارب به منظور استفاده از منابع آبی ژرف مذاکراتی به عمل آمد.