دولت برای توسعه کتابخوانی خیلی کار کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز در حاشیه مراسم معرفی ۱۰ روستای دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دولت برای بهبود سرانه مطالعه و وضعیت کتابخوانی در کشور چه کاری کرده است؟ گفت: دولت در این زمینه خیلی کار کرده است. ما برای راه اندازی نهضت کتابخوانی که یک نهضت مقدسی است کارهای زیادی کرده ایم؛ برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به صورت سالیانه جزو مواردی است که هم به ناشران و هم نویسندگان و هم همه کتابخوانان کمک می کند تا با این مقوله آشنایی بیشتری پیدا کنند و کتابخوانی ترویج شود.

جنتی ادامه داد: کمک های مالی که به دانشجویان و طلاب می شود و بن های کتابی که در اختیار آنان قرار می گیرد و امکانات مالی که به آنها داده می شود، یکی از کارهای اساسی است که شروع شده است. همچنین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران یک مسابقه بسیار خوب بود که امسال شروع شده که ۱۰ روستا برگزیده شدند و شهر اهواز هم به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شد.

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این جشنواره ها در سالهای آینده تداوم خواهد پیدا کرد و کمک بسیار خوبی به اهل کتاب و کتابخوانی و دولت دهها اقدام دیگر هم از طرف دولت برای ترویج کتابخوانی در حال انجام است. ما کتاب را به عنوان یکی از پایه های اساسی توسعه فرهنگی کشور تلقی می کنیم و همه ما باید دست به دست هم بدهیم تا این توسعه اتفاق بیفتد.

جنتی در پاسخ به این سئوال که آیا امیدوار هستید که اهواز به پایتخت جهانی کتاب انتخاب شود؟ گفت: ما امیدواریم که ظرف چند سال آینده و به تدریج در رشد شهرهای ما از نظر کتابخوانی، آنها بتوانند جایگاه ویژه ای در این خصوص پیدا کنند.