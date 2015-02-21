به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی گفت: در روزهای پایانی سال و ایام سال جدید که آحاد مردم مهیای خریدهای نوروزی و نظافت منزل تا استقبال از میهمانان و استراحت هستند، خیل عظیمی از اساتید، پزشکان، طلاب و به ویژه دانشجویان جوان بسیجی در فکر خدمت‌رسانی در صعب‌العبورترین روستاهای کشور هستند.

وی به اقدامات روابط عمومی بسیج در انعکاس این برنامه اشاره کرد و ادامه داد: به منظور انعکاس و انتشار مجاهدت‌های جهادگران بسیجی در مناطق محروم و حضور زائران مناطق عملیاتی، ستاد خبری اردوهای جهادی و کاروان های راهیان نور راه‌اندازی می‌شود.

معاون روابط عمومی سازمان بسیج مستضعفین، با اشاره به فعالیت‌های این ستاد خبری گفت: راه اندازی چهار کاروان رسانه ای به اردوهای راهیان نور و جهادی با حضور بیش از 120 خبرنگار، عکاس و گزارشگر از 16 اسفند تا ششم فروردین، تولید مستندات متعدد، تیزرها و نماهنگ‌هایی پیرامون این دو عملیات بزرگ فرهنگی گوشه ای از فعالیت های ستاد خبری است.

احمدی همچنین به راه اندازی گروه های ثابت خبری متشکل از عکاس و خبرنگار در راهیان نور اشاره کرده و تصریح کرد: از 15 اسفند تا 13 فروردین ستاد خبری علاوه بر دفتر مرکزی که در تهران دایر است؛ در آبادان و اهواز نیز ستادهایی مستقر خواهد شد و به صورت میدانی، جشنواره سرزمین نور و حضور زایران در زیارتگاه ها و یادمان ها را پوشش می دهند.

وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار ستاد خبری ویژه اردوهای جهادی راه اندازی می‌شود، اظهار داشت: علاوه بر ابلاغ سراسری به کلیه رده های روابط عمومی بسیج، گروه های خبری در استان سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان، ایلام و خراسان جنوبی به صورت ویژه از 28 اسفند تا 10 فروردین مستقر و اقدامات گروه های جهادی را منعکس و منتشر می‌کنند.

گفتنی است، اهالی رسانه اعم از رسانه های ملی، خبرگزاری ها، مطبوعات و پایگاه های خبری به منظور تعامل با ستاد خبری اردوهای جهادی و کاروان های راهیان نور می‌توانند با شماره تماس 35949827 (021) و رایانامه Basijnewsir@shmail.ir و سامانه پیامکی 660000122 ارتباط برقرار کنند.