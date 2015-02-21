جمهوری آذربایجان ارزش پول خود را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،بانک مرکزی جمهوری آذربایجان در پی سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی تصمیم به کاهش ارزش پول ملی این کشور گرفت.

بانک مرکزی این جمهوری با هدف ایجاد تحرک اقتصادی بیشتر و ایجاد تنوع اقتصادی و تقویت توان صادراتی ارزش هر منات را 1 دلار و 5 سنت و 1 یورو و 195 سنت تعیین کرد که نشان دهنده کاهش 34 درصدی در برابر دلار و 33.10 درصدی در برابر واحد پول اروپا است.

اقتصاد جمهوری آذربایجان به نفت و گاز وابسته است که 95 درصد صادرات و 70 درصد درآمدهای این کشور را تشکیل می دهد که به همین دلیل سقوط قیمت نفت در ماه های اخیر مشکلات زیادی را برای اقتصاد این کشور ایجاد کرده است.

