صعود آرسنال به رده سوم/ چلسی در خانه امتیاز داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی صدرنشین لیگ برتر انگلیس در شروع هفته بیست و ششم این مسابقات در ورزشگاه استمفورد بریج به مصاف برنلی رفت که در پایان با حساب یک بر یک برابر این تیم متوقف شد. برانیسلاو ایوانوویچ مدافع چلسی که در هفته های اخیر خوب گلزنی کرده است در دقیقه 14 این بازی نیز برای آبی پوشان لندنی گلزنی کرد. در دقیقه 70 نمانیا ماتیچ از چلسی اخراج شد و در دقیقه 81 بود که بن می کار را به تساوی کشاند. چلسی با این تساوی خانگی 60 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول باقی ماند.

در یکی دیگر از دیدارهای مهم برگزار شده تیم آرسنال در خانه تیم کریستال پالاس با حساب 2 بر یک برنده شد. سانتی کاسورلا(8- پنالتی) و اولیویه ژیرو(45) دو گل این تیم را به ثمر رساندند. گلن ماری هم در دقیقه 90 برای میزبان گلزنی کرد. آرسنال با برد ارزشمندی که کسب کرد 48 امتیازی شد تا با توجه به شکست منچستر یونایتد در زمین سوانزی با یک امتیاز بیشتر نسبت به شیاطین سرخ در رده سوم جدول قرار گیرد.

نتایج کامل دیدارهای همزمان روز شنبه به شرح زیر است:

* استون ویلا یک - استوک سیتی 2

* چلسی یک - برنلی یک

* کریستال پالاس یک - آرسنال 2

* هال سیتی 2 - کوئینز پارک رنجرز یک

* ساندرلند صفر - وست برومویچ صفر

* سوانزی 2 - منچستر یونایتد یک