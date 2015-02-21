صنعت داروسازی کشور به نظام سلامت یارانه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اکبر عبدالهی اصل، اظهار داشت: با یک حساب سر انگشتی می توان استنباط نمود که صنعت دارو سازی به نظام سلامت دارویی کشور یارانه می دهد.

وی گفت: با توجه به اینکه ایران حدود یک درصد جمعیت دنیا را دارد اگر یک درصد بازار دارویی دنیا را نیز در اختیار خود قرار دهد معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان بازار دارو خواهد داشت که در حال حاضر این بازار ۱.۳ مبلغ مذکور است.

عبدالهی اصل با بیان اینکه ۹۵ درصد داروهای تولید داخل با قیمت های پایینی که توسط دولت تعیین شده و به صورت ژنریک عرضه می شود افزود: هزینه هایی را که نظام سلامت و بیمه، بابت دارو پرداخت می کنند صرفا معادل ۱.۳ میانگین دنیا است لذا با این تفاسیر شرکت های دارویی به نظام سلامت کشور یارانه می دهند.