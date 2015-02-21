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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۴۶

صنعت داروسازی کشور به نظام سلامت یارانه می دهد

صنعت داروسازی کشور به نظام سلامت یارانه می دهد

معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان غذا و دارو گفت: هزینه هایی را که نظام سلامت و بیمه، بابت دارو پرداخت می کنند صرفا معادل ۱.۳ میانگین دنیا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اکبر عبدالهی اصل، اظهار داشت: با یک حساب سر انگشتی می توان استنباط نمود که صنعت دارو سازی به نظام سلامت دارویی کشور یارانه می دهد.

وی گفت: با توجه به اینکه ایران حدود یک درصد جمعیت دنیا را دارد اگر یک درصد بازار دارویی دنیا را نیز در اختیار خود قرار دهد معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان بازار دارو خواهد داشت که در حال حاضر این بازار ۱.۳ مبلغ مذکور است.

عبدالهی اصل با بیان اینکه ۹۵ درصد داروهای تولید داخل با قیمت های پایینی که توسط دولت تعیین شده و به صورت ژنریک عرضه می شود افزود: هزینه هایی را که نظام سلامت و بیمه، بابت دارو پرداخت می کنند صرفا معادل ۱.۳ میانگین دنیا است لذا با این تفاسیر شرکت های دارویی به نظام سلامت کشور یارانه می دهند.

کد مطلب 2502399
حبیب احسنی پور

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