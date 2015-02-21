هوادار واقعی باید پشت تیم باشد/ مقابل لخویا تغییرات زیادی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان پس از پایان تمرین امروز شنبه تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص شرایط فعلی این تیم گفت: ما شرایط خوبی داریم و بچهها تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتند و از خدا میخواهم که کمکمان کند که این بدشانسیها از تیم ما دور شود و ما بتوانیم جواب حمایت هواداران را بدهیم. ما در بازیهای اخیر فرصتهای زیادی به دست آوردیم که متاسفانه به گل تبدیل نشد از این مسئله بیشتر از همه، خودم رنج میبرم و بازیکن هم تحت فشار است.
وی در خصوص دیدار روز سهشنبه پرسپولیس مقابل لخویای قطر ادامه داد: ما امیدواریم با ارائه بازی خوب، نتیجه را به دست آوریم. ما سعی میکنیم که بهترین عملکرد را اراده بدهیم و با بازی منطقی بتوانیم یک نتیجه قابل قبول بگیریم.
درخشان در رابطه با مصدومیت محمد نوری گفت: محمد نوری یک کشیدگی کوچک دارد که کادر پزشکی در حال مداوای او است تا کاپیتانمان را به این مسابقه برساند.
سرمربی پرسپولیس درباره آنالیز تیم لخویا خاطرنشان کرد: من دو بازی گذشته این تیم قطری را آنالیز کردم و فیلم بازیهای آنها را دیدهام. امیدوارم که بتوانیم با آنالیز انجام شده مقابل قدرت این تیم بایستیم. هوادارانمان دیدند که پرسپولیس مقابل صبا خیلی خوب بازی کرد اما بدشانسی باعث شد که توپهایمان به گل تبدیل نشود. اگر ما همان بازی را انجام دهیم میتوانیم مقابل این تیم موفق شویم.
وی در خصوص تغییرات پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا تاکید کرد: تغییرات فنی نمیتواند گسترده باشد. ما با برنامه ریزی که کردیم میخواهیم بهتر بازی کنیم و با ارائه بازی منطقی برنده بازی شویم زیرا هدفمان این است که طوری بازی کنیم که پیروز از زمین خارج شویم.
سرمربی پرسپولیس در خصوص تغییرات تاکتیکی این مسابقه تاکید کرد: هر مسابقه تاکتیک خاص خودش را دارد ما هم طوری بازی میکنیم تا بتوانیم تفکراتمان را در زمین پیاده کنیم و دل هواداران را شاد کنیم.
درخشان درباره ضعف تیم پرسپولیس در پست دفاع چپ و آیا بازیکنان این تیم میتوانند این ضعف را برطرف کنند یا خیر، گفت: ما در این پست مشکلات خاص خودمان را داشتیم و امیدوارم بازیکنان فعلیمان بتواند در این پست عملکرد خوبی داشته باشند.
وی در ادامه در خصوص وضعیت رضا نوروزی ادامه داد: نوروزی تمرینات خوبی را دنبال میکند. ما اسم نوروزی را در لیست قرار دادهایم و به او اعتقاد دارم اگر او آماده باشد از او استفاده میکنم. ما منتظریم تا او به آمادگی کامل برسد به همین خاطر او را در لیست آسیا قرار دادهایم تا اگر او به آمادگی کامل نرسد ممکن است مصدومیتش تشدید شود.
سرمربی پرسپولیس درباره آخرین شرایط تادو توضیح داد: تادو به علت دوری از خانوادهاش از لحاظ روحی و روانی آمادگی کامل نداشت ما هم به با تمرینات ویژهای که برای او در نظر گرفتیم. تلاش میکنیم تا او را به شرایط ایده آل بازگردانیم تا او به تیم کمک کند.
درخشان در خصوص شعارهای احتمالی هواداران پرسپولیس در صورت ناکامی در دیدار مقابل لخویا ادامه داد: اگر هوادار داد بزند به جز اینکه تمرکز تیم به هم میرسد اتفاقات دیگری نمیافتد. هوادار واقعی باید تیمش را تشویق کند و از تیمش حمایت کند. کسی نمیداند که چه اتفاقی در فوتبال میافتد. وقتی توپهای ما به گل تبدیل نمیشود من نمیدانم که چه بگویم. هوادار باید پشت تیم باشد این نظر شخصی من است.
سرمربی پرسپولیس همچنین از پاسخ به صحبت های نژاد فلاح در برنامه ورزش و مردم افزود: به این سوالهای حاشیهای پاسخ نمیدهم و تمام تمرکزم روی تیم است.
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