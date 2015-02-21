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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۰۰

وزیرکشور در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

نظارت بر انتخابات توسط کمیسیونی متشکل از دستگاه های مختلف

نظارت بر انتخابات توسط کمیسیونی متشکل از دستگاه های مختلف

وزیرکشور با بیان اینکه اجرای انتخابات همیشه با وزارت کشور بوده گفت: قرار است کمیسیونی متشکل از دستگاه های مختلف در سطح ملی با ترکیبی که بعداً مشخص می‌شود بر روند انتخابات نظارت داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر،جلسه ستاد هماهنگی مقابله با ریزگردها امروز عصر به ریاست رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد. عبدالرضا رحمانی فضلی پس از این جلسه درجمع خبرنگاران گفت: با توجه به مصوبه هیئت دولت ، وزارت کشور مسئولیت سیاستگذاری ، هماهنگی ، نظارت ، مدیریت ، ساماندهی و پیگیری موضوع مبارزه با ریزگردها را بر عهده دارد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد تجربیات دستگاه های مختلف و همچنین مصوبات و اقدامات قبلی آنها جمع بندی شود و متناسب با وظایف دستگاهها این ستاد نیز با کمیته های فرعی که هر کدام موضوعی خاص را پیگیری می کند ، مرتباً تشکیل شود و روند کارها را نظارت و پیگیری کند و پس از آن به دولت گزارش دهد.

رحمانی فضلی گفت: امیدوارم با همدلی ، همکاری و همراهی همه دستگاه های اجرایی ، بتوانیم جوابگوی مردم خوب و نجیب کشورمان باشیم.

وی افزود: همه تلاش ها باید در قالب یک برنامه کوتاه مدت و همچنین برنامه بلند مدت ساماندهی شود و ما قدرت پیش بینی و اطلاع رسانی به موقع داشته باشیم و پس از وقوع ریزگردها، امداد رسانی با سرعت و حجم بالا داشته باشیم.

رحمانی فضلی گفت: این ستاد شاید بتواند گامی در ایجاد هماهنگی ، همگرایی و هم افزایی کارها بردارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح بلندمدت برای مقابله با ریزگردها افزود: وقوع ریزگردها ، پدیده ای طبیعی است و این پدیده در طی سال ها به علت کمبود بارندگی روی داده است.

وزیر کشور گفت: اعلام یک طرح ضربتی به این معنا که مردم در کوتاه مدت شاهد آثار آن باشند ، مستلزم  برنامه ریزی دقیق و پیگیری است اما در حوزه امدادرسانی یقین بدانید که با سرعت عمل بیشتر و حجم بالاتری وارد عمل خواهیم شد.

رحمانی فضلی در پاسخ به سؤالی درباره مصوبه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص برگزاری انتخابات افزود: این مصوبه هنوز در مجمع به اتمام نرسیده و در حال بررسی است.

وی گفت: اجرای انتخابات همیشه با وزارت کشور بوده و قرار است کمیسیونی متشکل از دستگاه های مختلف در سطح ملی با ترکیبی که بعداً مشخص می‌شود بر روند انتخابات نظارت داشته باشند.

کد مطلب 2502406

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