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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۲۷

هفته بیست و چهارم لالیگا؛

شکست باورنکردنی بارسلونا مقابل مالاگا/ شانس صدرنشینی از دست رفت

شکست باورنکردنی بارسلونا مقابل مالاگا/ شانس صدرنشینی از دست رفت

تیم فوتبال بارسلونا در فاصله چند روز تا دیدار برابر منچستر سیتی در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، شکست خانگی غیرمنتظره ای را مقابل مالاگا متحمل شد تا فرصت صدرنشینی را از دست بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بارسلونا شامگاه امروز شنبه در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابتهای لالیگا میزبان مالاگا بود که در پایان جدالی سخت برابر این تیم با حساب یک بر صفر شکست خورد تا 78 هزار هوادار این تیم مغموم و مبهوت ورزشگاه نیوکمپ را ترک کنند.

نیمه اول بازی دو تیم با برتری یک بر صفر مالاگا خاتمه یافت. خوان می در دقیقه 12 دیدار از پاس به عقب اشتباه دنی آلوز به خوبی استفاده کرد و دروازه بارسا را گشود. بعد از آن بارسا به طور کامل بر بازی احاطه داشت اما دفاع چند لایه تیم مالاگا اجازه گلزنی را به آبی اناری‌ها نداد تا نیمه نخست با برتری مهمان خاتمه یابد.

در نیمه دوم تیم بارسلونا فشار حملات خود را افزایش داد اما دفاع چند لایه حریف و درخشش کامنی، دروازه بان مالاگا باعث شد تا بازیکنان عصبی بارسلونا نتوانند دروازه حریف را باز کنند تا پس از یازده برد متوالی سرانجام آبی اناری‌ها شکست بخورند.

بارسلونا با این شکست در امتیاز 56 باقی ماند و این فرصت را به رئال مادرید داد تا در صورت پیروزی در دیدار یکشنبه شب در زمین تیم پایین جدولی الچه بار دیگر فاصله خود را با این تیم به 4 امتیاز افزایش دهد. شکست بارسلونا در فاصله چند روز تا دیدار مقابل منچستر سیتی برای هواداران این تیم خوشایند نیست.

کد مطلب 2502408

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