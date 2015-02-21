به گزارش خبرگزاری مهر، توانمندسازی و آموزش نیروهای مازاد دستگاه‌های اجرایی و فراهم نمودن زمینه جذب آنها در بخش غیردولتی، فراهم نمودن زمینه جذب، نگهداری و استفاده از نیروهای انسانی متخصص برای ماموریت‌های نظام‌سازی و تصمیم‌سازی در امور ستادی دستگاه‌های اجرایی، تهیه شاخص‌ها واستانداردهای نیروی انسانی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز ثبت مشخصات تمامی کارکنان دولت در سامانه الکترونیکی و دریافت شناسه کارمندی برای آنها از جمله موضوعاتی بود که در این دستورالعمل به آن پرداخته شد.

همچنین در این جلسه مواد باقیمانده از دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اعمال برخی تغییرات، این دستورالعمل به تصویب رسید.

در این نشست که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور، رویس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استاندار زنجان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم حضور داشتند در خصوص درخواست صدور مجوز جذب مجدد دانشجو به مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی بحث و تبادل نظر و مقرر شد با در نظر گرفتن سیاست کلی دولت مبنی بر واگذاری مسئولیت آموزش‌های تخصصی مورد نیاز دستگاه های اجرایی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این موضوع پس از بررسی‌های تخصصی بیشتر، در جلسات آتی شورا مورد تصمیم گیری قرار گیرد.