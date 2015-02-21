به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام روحالله دریکفر عصر شنبه در حاشیه برنامههای شوراهای هیئتهای مذهبی کشور در بوشهر اظهار داشت: امروز شاهد برگزاری چهارمین نشست فصلی شورای هیئتهای مذهبی کشور هستیم که بوشهر میزبانی خوبی از این برنامهها داشته است.
وی به جایگاه ویژه هیئتهای مذهبی در برگزاری مراسمات مختلف اشاره کرد و بیان داشت: خادمین امام حسین (ع) پرچمداران نهضت سرخ حسینی هستند و در نهادینه کردن این نهضت تلاش میکنند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی کشور به برخی برنامههای پیش روی هیئتهای مذهبی اشاره کرد و ادامه داد: تلاش داریم تا با برنامه مناسب در آینده نزدیک روسای هیئتهای مذهبی با رهبر معظم انقلاب دیداری داشته باشند.
وی اضافه کرد: در آستانه میلاد حضرت فاطمه (س) ۳۱ مسئول هیئتهای مذهبی در استانها به همراه شعرا و مداحان اهل بیت (ع) با مقام معظم رهبری دیدار میکنند.
دریک فر همچنین از برگزاری سفر زیارتی و نشست مسئولان هیئتهای مذهبی سراسر کشور در شهر قم خبر داد و افزود: سفر زیارتی حضرت معصومه (س)، دیدار با حضرات عظام و حضور در مسجد جمکران از جمله برنامههای این سفر است.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی کشور ادامه داد: برنامه تجلیل از پیرغلامان هیئتهای مذهبی سراسر کشور را خواهیم داشت که هیئت مذهبی هر استان باید یک نفر را برای این منظور معرفی کنند.
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