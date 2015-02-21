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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۲۷

کتابهای «آخرین تصویر» و «نخستین فرمانده» در کرمانشاه رونمایی شدند

کتابهای «آخرین تصویر» و «نخستین فرمانده» در کرمانشاه رونمایی شدند

کرمانشاه- کتابهای آخرین تصویر و نخستین فرمانده با نگاهی به زندگی دو شهید شاخص کرمانشاه رونمایی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های استان کرمانشاه، عصر امروز دو کتاب آخرین تصویر و نخستین فرمانده که هر کدام نگاهی کوتاه به زندگی یکی از شهدای شاخص استان کرمانشاه است رونمایی شدند.

زندگینامه شهید سیده طیبه زمانی نخستین زن شهید در استان کرمانشاه با عنوان آخرین تصویر توسط محمد علی گودینی تالیف شده است.

این کتاب ۳۰۰ صفحه‌ ای، زندگینامه داستانی این شهید دانشجو است که سال ۵۷ در جریان انقلاب اسلامی به شهادت رسیده و از شهدای شاخص استان کرمانشاه است و شامل روایت داستان از تولد تا کودکی است.

همچنین کتاب نخستین فرمانده شامل چهل قطعه از زندگینامه و مصاحبه در مورد سردار شهید سید محمد سعید جعفری است که توسط رضا کریمی کارشناس امور فرهنگی اداره‌ کل کتابخانه‌ های عمومی استان کرمانشاه تالیف شده است.

این کتاب کوتاه پرداخت ۴۰ قطعه موضوعی در مورد ابعاد شخصیتی، روابط و رفتارهای این شهید والامقام از قبیل رابطه وی با روحانیت، فعالیت‌ های علمی، اقدامات خیریه و... است.

در این اثر تصویری کلی از شهید جعفری ارائه می‌شود و کوتاه بودن آن مزیتی است که موجب خواندن کتاب در زمانی کوتاه توسط مخاطب از جمله در سفرها و اردوهای راهیان‌ نور می‌شود.

 

 

کد مطلب 2502414

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