آئین گرامیداشت هفته وکالت در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلیمانی عصر شنبه، در نشست خبری با رسانه های گلستان از برگزاری جشن استقلال کانون وکلا و آئین تحلیف کارآموزان وکالت گلستان خبر داد و گفت: این آئین پنج‎شنبه هفتم اسفندماه در گرگان برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر این که همه افراد جامعه به یک وکیل مستقل برای دفاع از حقوق خود نیاز دارند، افزود: این مراسم در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.

وی کمترین وظیفه رسانه را ترویج حقوق شهروندی عنوان کرد و ادامه داد: اول تا هفتم اسفند به عنوان هفته وکالت نامگذاری شده است و هفتم اسفندماه به عنوان روز وکیل مدافع نام دارد.

وی تصریح کرد: ایام این هفته به نام «کانون وکلا و آموزش عمومی حقوق و حق دفاع»، «کانون وکلا و رسانه های مکتوب»، «کانون وکلا و منافع ملی»، «کانون وکلا و مردم»، «کانون وکلا و نیروی انتظامی»، «کانون وکلا و قوه قضائیه»، «جشن استقلال کانون وکلا» نام گذاری شده است.

سلیمانی درباره وجه تسمیه برگزاری این مراسم گفت: ۶۲ سال پیش در هفتم اسفندماه لایحه قانونی به تصویب هیات دولتی رسید که طی آن کانون وکلا از سیستم دادگستری مستقل شد.

وی با تاکید بر این که استقلال وکیل یکی از آیتم های ضروری برای دادرسی عادلانه است، خاطرنشان کرد: وجود وکیل مستقل در کنار قاضی مستقل در همه کشورها پذیرفته شده است.

وی بیان کرد: یکی از حوزه‎هایی که کمترین کار تشریحی، فرهنگسازی و قانونگذاری انجام شده، بحث حقوق مردم اعم از حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی است.

سلیمانی با انتقاد از این که جایگاه وکالت در کشور جا افتاده نیست و حتی متخصصان نیز برای مسائل حقوقی به وکیل مراجعه نمی‎کنند، اظهار کرد: افراد جامعه فقط زمانی که با مشکل اساسی روبه‌رو می‎شوند و کار از کار گذشته به سراغ وکیل می‎آیند.