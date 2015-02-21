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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۴۳

هدایتی مطرح کرد:

۹۰۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی پلدختر انجام شد/ مشکل زمین شهرک صنعتی

۹۰۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی پلدختر انجام شد/ مشکل زمین شهرک صنعتی

پلدختر- سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پلدختر گفت: بیش از ۹ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نجم الدین هدایتی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پلدختر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به منظور نظارت بیشتر بر بازار پایان سال طرح نوروزی را در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه بازرسی از واحدهای صنفی نیز جدی تر شده است افزود: در حال حاضر آرامش خوبی بر بازار شهرستان پلدختر حاکم است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پلدختر ادامه داد: تا پایان دیماه سالجاری ۹ هزار و ۳۸۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان صورت گرفته است.

هدایتی افزود: در این راستا پرونده ۴۹۳ واحد صنفی متخلف مورد بررسی قرار گرفت که از سوی تعزیرات حکومتی به  ۵۴۴ میلیون و ۲۹۷ هزار و ۳۴۰ ریال محکوم شدند.

وی با بیان اینکه طی سالجاری چند نمایشگاه عرضه کالا در شهر پلدختر برپا شد گفت: یک فروشگاه عرضه کالا در شهریورماه، یک نمایشگاه پائیزه در آستانه فصل بازگشایی مدارس و یک نمایشگاه مبل نیز در پلدختر برپا و از استقبال خوب مردم برخوردار شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پلدختر افزود: نمایشگاه عرصه کالای نوروزی نیز ۱۰ تا ۲۵ اسفندماه سالجاری با همکاری شبکه بهداشت شهرستان برپا می شود.

وی گفت: گشت مشترک نظارت بر واحدهای صنفی با همکاری شبکه بهداشت شهرستان فعال خواهد شد و بازرسان نیز بر نحوه توزیع سبد کالا نظارت و سرکشی می کنند.

هدایتی افزود: همچنین تعداد چهار هزار برچسب قیمت کالا در پلدختر چاپ شده که بین مغازه داران توزیع می شود.

سرپرست اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان پلدختر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت شهرک صنعتی این شهرستان اشاره کرد و گفت: هشت سال از تصویب شهرک صنعتی پلدختر می گذرد ولی به دلیل نبود زمین اجرای این مصوبه با مشکل مواجه شده است.

کد مطلب 2502417

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