۹۰۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی پلدختر انجام شد/ مشکل زمین شهرک صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، نجم الدین هدایتی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پلدختر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به منظور نظارت بیشتر بر بازار پایان سال طرح نوروزی را در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه بازرسی از واحدهای صنفی نیز جدی تر شده است افزود: در حال حاضر آرامش خوبی بر بازار شهرستان پلدختر حاکم است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پلدختر ادامه داد: تا پایان دیماه سالجاری ۹ هزار و ۳۸۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان صورت گرفته است.

هدایتی افزود: در این راستا پرونده ۴۹۳ واحد صنفی متخلف مورد بررسی قرار گرفت که از سوی تعزیرات حکومتی به ۵۴۴ میلیون و ۲۹۷ هزار و ۳۴۰ ریال محکوم شدند.

وی با بیان اینکه طی سالجاری چند نمایشگاه عرضه کالا در شهر پلدختر برپا شد گفت: یک فروشگاه عرضه کالا در شهریورماه، یک نمایشگاه پائیزه در آستانه فصل بازگشایی مدارس و یک نمایشگاه مبل نیز در پلدختر برپا و از استقبال خوب مردم برخوردار شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پلدختر افزود: نمایشگاه عرصه کالای نوروزی نیز ۱۰ تا ۲۵ اسفندماه سالجاری با همکاری شبکه بهداشت شهرستان برپا می شود.

وی گفت: گشت مشترک نظارت بر واحدهای صنفی با همکاری شبکه بهداشت شهرستان فعال خواهد شد و بازرسان نیز بر نحوه توزیع سبد کالا نظارت و سرکشی می کنند.

هدایتی افزود: همچنین تعداد چهار هزار برچسب قیمت کالا در پلدختر چاپ شده که بین مغازه داران توزیع می شود.

سرپرست اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان پلدختر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت شهرک صنعتی این شهرستان اشاره کرد و گفت: هشت سال از تصویب شهرک صنعتی پلدختر می گذرد ولی به دلیل نبود زمین اجرای این مصوبه با مشکل مواجه شده است.