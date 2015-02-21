سالم سازی محیط تولید ضامن سلامت است/ ذبح اسلامی زیر ذره بین

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز ائمه جمعه استان البرز و نمایندگی های ولی فقیه در اداره کل جهاد کشاورزی و دامپزشکی از دو واحد فرآورده گوشتی در شهرستان ساوجبلاغ بازدید کردند .

حجت الاسلام حسین رضا پور نمایندگی ولی فقیه اداره کل دامپزشکی استان البرز هدف از این بازدید را آشنایی ائمه جمعه استان با نحوه عملکرد صنایع گوشتی در البرز عنوان کرد و گفت : ائمه جمعه با حضور در این کارخانه ها جزئیات بیشتر ذبح اسلامی در واحد دامی و شیلات را مورد بررسی قرار می دهند .

نمایندگی ولی فقیه اداره کل دامپزشکی استان البرز افزود: قصد داریم این بازدیدها از واحدهای گوشتی و دامی تداوم داشته باشد تا مردم با اطمینان بیشتر به مصرف این فرآورده ها روی بیاورند .

وی گفت: ناظرین به صورت شبانه روزی در صنایع فرآورده های گوشتی فعال هستند تا تمامی محصولات را کاملا کنترل و سپس اجازه استفاده دهند.

نماینده ولی فقیه در دامپزشکی البرز اظهار داشت: مسئولان و دست اندرکاران امور دامپزشکی تمام سعی و تلاش خود را برای سالم سازی شرایط مورد نیاز تداوم حیات جامعه و تضمین استقرار شاخص های لازم بهداشتی (پیشگیری و درمان) در مراحل مختلف تولید و عرضه انواع محصولات و فرآورده های دامی بیش از گذشته انجام می دهند.

همچنین حجت الاسلام ارجمند مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان این موضوع که تحقق خدمات دامپزشکی ضامن سلامت مردم و تعالی بخش توسعه جامعه است افزود: با تکریم مجموعه تلاشهای فعالان امور دامپزشکی مناطق مختلف استان خواستار بذل جدیّت قانونمندتر مسئولان مربوطه برای رعایت اصل تزکیه اسلامی و سالم سازی صحیح فضاهای مختلف دامپروری و بهبود شرایط نظارتی و فنّی تولید فرآورده های دامی با استفاده از اصول بنیادین شرعی و علمی و بهداشتی هستیم.

وی با اشاره به خطیر بودن وظایف دامپزشکی اظهار داشت: اداره دامپزشکی محل خدمت است و باید دولت و مردم شریف کشورمان قدردان خدمات دامپزشکی باشند.

ارجمند افزود: دامپزشکی بیش از گذشته به ایفای نقش جهادی خود در رسیدن به اهداف سازمان دامپزشکی کشور که همانا حفظ و حراست از سرمایه های دامی و ارتقا بهداشت و سلامت عمومی جامعه و در رأس آنها اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است پرداخته است.

در پایان این بازدید با حضور ائمه جمعه شهرستان های استان البرز فاز دوم یک واحد تولیدی کنسرو که تحت پوشش ارتش فعالیت می کند کار خود را آغاز کرد.

این واحد تولیدی برای ۳۰۰ نفر ایجاد اشتغال کرده و با آغاز به کار فاز دوم تولید روزانه ماهی تن، تولید آن از ۵۰ هزار به ۱۰۰هزار قوطی افزایش یافته است.