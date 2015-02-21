به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر عصر شنبه در حاشیه برنامه‌های روسای شوراهای هیئت‌های مذهبی کشور در بوشهر اظهار داشت: اعضای شورای هیئت‌های مذهبی از روز گذشته وارد بوشهر شدند و پس از برگزاری مراسم استقبال، در نماز جمعه بوشهر حضور یافتند.

نوشاد نوشادی ادامه داد: از صبح امروز نیز نشست اعضای شورای هیئت های مذهبی با حضور استاندار بوشهر، معاون فرهنگی و امور تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس، شهردار بوشهر و روسای شوراهای هیئت‌های مذهبی استان‌ها برگزار شد.

وی ادامه داد: پس از این نشست، برنامه نشست تخصصی شوراهای هیئت‌های مذهبی با حضور و سخنرانی رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور، نایب رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور و مدیرکل تشکل‌های دینی برگزار و مصوبات این نشست تشریح شد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر خاطرنشان ساخت: در ادامه برنامه‌های امروز هیئت‌های مذهبی، پرچم شورای هیئت‌های مذهبی نیز رونمایی شد و همچنین تقدیر از استاندار بوشهر و مدیرعامل منطقه ویژه پارس نیز صورت گرفت.

وی افزود: روسای شوراهای هیئت‌های مذهبی استان‌های کشور عصر امروز نیز دو برنامه بازدید در استان بوشهر داشتند که بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر و موزه رئیسعلی دلواری انجام شد.

نوشادی از ثبت آئین‌های مذهبی استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: در استان بوشهر ۸۰۰ مداح شناسنامه‌دار و بیش از یک هزار و ۲۰۰ هیئت مذهبی کد دار فعالیت دارند که انسجام بسیار خوبی در این هیئت‌های مذهبی ایجاد شده است.