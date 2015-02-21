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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۴۶

پرچم شورای هیئت‌های مذهبی کشور در بوشهر رونمایی شد

پرچم شورای هیئت‌های مذهبی کشور در بوشهر رونمایی شد

بوشهر - در آئینی با حضور مسئولان معاون فرهنگی و امور تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، پرچم شورای هیئت‌های مذهبی کشور رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر عصر شنبه در حاشیه برنامه‌های روسای شوراهای هیئت‌های مذهبی کشور در بوشهر اظهار داشت: اعضای شورای هیئت‌های مذهبی از روز گذشته وارد بوشهر شدند و پس از برگزاری مراسم استقبال، در نماز جمعه بوشهر حضور یافتند.

نوشاد نوشادی ادامه داد: از صبح امروز نیز نشست اعضای شورای هیئت های مذهبی با حضور استاندار بوشهر، معاون فرهنگی و امور تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس، شهردار بوشهر و روسای شوراهای هیئت‌های مذهبی استان‌ها برگزار شد.

وی ادامه داد: پس از این نشست، برنامه نشست تخصصی شوراهای هیئت‌های مذهبی با حضور و سخنرانی رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور، نایب رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور  و مدیرکل تشکل‌های دینی برگزار و مصوبات این نشست تشریح شد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر خاطرنشان ساخت: در ادامه برنامه‌های امروز هیئت‌های مذهبی، پرچم شورای هیئت‌های مذهبی نیز رونمایی شد و همچنین تقدیر از استاندار بوشهر و مدیرعامل منطقه ویژه پارس نیز صورت گرفت.

وی افزود: روسای شوراهای هیئت‌های مذهبی استان‌های کشور عصر امروز نیز دو برنامه بازدید در استان بوشهر داشتند که بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر و موزه رئیسعلی دلواری انجام شد.

نوشادی از ثبت آئین‌های مذهبی استان بوشهر خبر داد و بیان داشت: در استان بوشهر ۸۰۰ مداح شناسنامه‌دار و بیش از یک هزار و ۲۰۰ هیئت مذهبی کد دار فعالیت دارند که انسجام بسیار خوبی در این هیئت‌های مذهبی ایجاد شده است.

کد مطلب 2502419

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