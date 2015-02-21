ضرورت اجرای عملی سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، داوود بهبودی عصر شنبه در شورای برنامه ریزی استان تبریز در جمع اعضای این شورا با بیان اینکه حلقه تکمیلی سند تدبیر توسعه استان تامین مالی است، افزود: باید ریز برنامه های عملیاتی کردن این سند برای ماه ها و فصل های سال آینده مشخص شده و مسئولین هسته ها مشخص شوند.

وی با تاکید بر اینکه تعامل و همکاری همه دستگاه های اجرایی برای اجرای این سند ضروری است، ادامه داد: هسته های این سند مسئولیت دارند و باید این مسئولان کارگروه ها و هسته ها نهایت تلاش خود را برای عملیاتی کردن این سند به کار گیرند.

بهبودی با اشاره به اینکه سایت ساترا نیز برای افزایش سرعت اجرای این سند راه اندازی می شود، گفت: همه مسئولان آذربایجان شرقی باید درگیر این قضیه شوند چراکه این سند باعث توسعه استان می شود.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه پیگیری مستمر مسئولیت های واگذار شده در چارچوب مصوبات سند تدبیر و توسعه باید مورد تاکید باشد، افزود: یکی از ملزومات این سند تعریف ساختار بودجه ‌ای است که خارج از ساختار بودجه‌ای دولتی بوده و باید منابع جدیدی در آن تعریف شود.

وی سپس با اشاره به اینکه اخذ گزارش از دستگاه‌ های همکار و تلفیق و انعکاس آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی به عهده مسئولان دستگاه ها است، اظهار داشت: پس از یک سال تلاش کارشناسان، صاحب‌نظران و مجموعه معاونت برنامه‌ریزی استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان، این سند به همراه سندهای شهرستان های مختلف استان تکمیل شده و باید به صورت کامل اجرا شود.