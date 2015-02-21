کاروان سرزمین برادری با شهدای اهل سنت گنبدکاووس دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان سرزمین برادری، در سومین روز سفر خود به گلستان، شامگاه شنبه، در منزل دو شهید محمد و حاجی محمد قربانی حضور یافتند و با این خانواده دیدار کردند.

در این دیدار مادر شهید قربانی گفت: محمد در سن ۲۵ سالگی و حاجی محمد در سن ۲۱ سالگی به درجه رفیع شهادت رسیدند. ۶ سال پیش پدر این دو شهید نیز به رحمت ایزدی رفت و از پسرم محمد یک فرزند دختر باقی مانده که چهار ماه بعد از شهادت وی به دنیا آمده است.

وی افزود: محمد در سال ۶۵ و حاجی محمد در سال ۶۷ در فکه و آبادان به درجه شهادت رسیدند. خوشحالم که شما ما را مورد عنایت خود قرار دادید.

غلامرضا امامی نویسنده و محقق نیز گفت: یاد شهدای شما برای ما عزیز است و حضور ما عرض تسلیت نیست چون ما باید به حال کسانی که در راه خدا شهید شدند غبطه بخوریم نه اندوهگین باشیم.

وی افزود: شهادت دو فرزند شما نشان از تربیت خوب شماست. این دو بزرگوار دو نور هستند که چنین هدیه ای از طرف شما به دین ، زادگاه و مهمتر از همه به تاریخ اهدا شده است.

امیر حاج رضایی در جمع هنرستان هیئت امنایی مختومقلی فراغی گفت: می دانم شما جوانان فوتبال را دوست دارید و به همشهری خود سردار آزمون افتخار می کنید، گل سردار آزمون تلفیقی از تکنیک، تاکتیک و هوش و ذکاوت بود.

وی بیان کرد: در فوتبال ضربه آخر بسیار مهم است و آزمون همان کاری را کرد که هر سه عامل در آن دخالت داشت.

وی گفت: امیدوارم از این شهر سردار آزمون های بسیار وارد عرصه فوتبال شوند. بنده بار اول است که به این شهرستان سفر می کنم و خوشحالم که با استان سرسبز و مردم خوب اینجا آشنا شدم.

حاج رضایی گفت: شما در هر زمینه ای آینده کشور هستید و تفاوت بنده و شما این است که من زندگی را پشت سر گذاشتم ولی شما زندگی را پیش رو دارید. انشاء الله با توکل به خداوند و پشتکار زندگی خوبی پیش رو داشته باشید.

شایان ذکر است این کاروان از زهرا دانایی طوسی نایب قهرمان والیبال نشسته بازی های اینچئون نیز تجلیل کرد.

کاروان سرزمین برادری به جز بازید از دبیرستان استعدادهای درخشان، هنرستان مختومقلی فراغی و دیدار با خانواده شهید قربانی، از برج قابوس دیدن و گنبد را به مقصد گرگان ترک کردند.