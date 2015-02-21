بازنگری آمریکا در زمانبندی خروج نیروهایش از افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، آمریکا در جدول زمانبندی خروج نیروهایش از افغانستان بازنگری می کند.

«اشتون کارتر» وزیر دفاع جدید آمریکا که بطور غیرمنتظره وارد افغانستان شده است در کنفرانس خبری مشترک با «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان ضمن اعلام این مطالب گفت: جزئیات طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دیدار ماه آینده رئیس جمهور افغانستان از آمریکا و در مذاکرات با باراک اوباما مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کارتر در این نشست خبری همچنین گفت جنگ علیه تروریسم بدون شک ماموریتی است که باید ادامه یابد.

بر اساس طرح عقب نشینی باراک اوباما، قرار است تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان تا پایان سال 2015 از 10 هزار و 800 نفر به 5 هزار و 500 نفر کاهش یابد و سپس در اوایل سال 2017 نیز همه نیروهای آمریکایی به جز هزار نفر که مسئول تامین امنیت سفارت این کشور در کابل خواهند بود، افغانستان را ترک کنند.