به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل عصر شنبه در پایان این دوره بازآموزی گفت : در این دوره سه روزه، ۸۰ امدادگر از شهرهای استان شرکت داشتند و آمادگی مهارتی در نجاتگری برای ایام پایان سال و تعطیلات نوروز را فرا گرفتند.

بهرام غیبی افزود: آشنایی با تجهیزات خودروی نجات، آمبولانس، ارزیابی و رها سازی مصدوم از خودروی سانحه دیده، کار با تجهیزات نجات هیدرولیک و پنوماتیک، اطفاء حریق، تثبیت پزشکی مصدومان جاده ای، احیای ریوی، بانداژ و پانسمان و رگ گیری به صورت نظری و عملی از جمله مباحث و آموزش های این دوره بود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه های تدوین شده در استان این دوره باز آموزی ها در سه نوبت انجام می شود که در هر نوبت ۸۰ نفر جمعا ۲۴۰ نفر نجاتگر از شهرهای مختلف استان در این دوره ها شرکت می کنند که همه این دوره ها در اردوگاه کشوری شهدای امداد گر در شهرستان نیر بر گزار می شود.

به گفته غیبی طرح بازآموزی نجاتگران نوروزی جمعیت هلال احمراستان اردبیل هر سال با هدف تامین امنیت فکری مسافران نوروزی و تجهیز امکانات تخصصی در محورهای پرتردد استان اجرا می شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان اردبیل نیز گفت: خدمات هلال احمر فعالیتی انسانی، معنوی، اخلاقی و عاطفی است كه مرز و رنگ و نژاد و ملیت نمی شناسد.

حجت الاسلام اسماعیلی تصریح كرد: یكی از تاكیدات مكرر و مستمر دین مبین اسلام و تعالیم الهی پیامبران و امامان معصوم، ضرورت صیانت از كرامت انسانها در همه مراحل زندگی بویژه در روزگار حادث شدن مصیبت و وقوع بلایای طبیعی و انسانی است.

وی بیان داشت: شكل گیری سازمانهای عام المنفعه و خیریه همانند جمعیت هلال احمر را باید نتیجه چنین تعالیمی دانست.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان با اشاره به حضور موثر امدادگران در صحنه های مختلف حوادث ناگوارگفت: ارزش خدمات هلال احمری ها با هیچ زبان و قلمی قابل توصیف نیست.