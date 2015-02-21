راه آهن قزوین به رشت سال ۹۵ افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی عصر شنبه پس از افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در استان قزوین به خبرنگاران گفت: به منظور کاهش بار ترافیک جاده های پر تردد مصمم هستیم مسیرهای ریلی را دو خطه و چهار خطه کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مسیر راه آهن قزوین به تهران دو خطه می شود که این کار در کاهش بار ترافیک این مسیر بسیار موثر است.

آخوندی بیان کرد: تا اواخر سال ۹۴ امیدواریم عملیات ساخت دوخطه کردن به پایان برسد که احداث ایستگاهای مسیر برای ساکنان شهرهای این مسیر مانند آبیک و محمدیه، بیدستان و سایر شهرها در مسیر هشتگرد، کرج پیش بینی خواهد شد.

وی یادآور شد: همه مسیرهای منتهی به تهران را چهار خطه خواهیم کرد تا بار ترافیکی به پایتخت در مسیرهای جاده ای کم شود.

ساخت راه آهن قزوین به رشت با سرعت ادامه دارد

وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: پروژه ملی راه آهن قزوین، رشت به آستارا از سرعت خوبی برخوردار است و با مصوبه شورای اقتصاد امیدواریم منابع مالی خارجی از طریق فاینانس سال آینده تامین شود.

وی گفت: در صورت تامین منابع اعتباری امیدواریم این شبکه ریلی تا پایان سال ۹۵ آماده بهره برداری شود.