  1. استانها
  2. قزوین
۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۵۱

آخوندی در جمع خبرنگاران:

راه آهن قزوین به رشت سال ۹۵ افتتاح می شود

راه آهن قزوین به رشت سال ۹۵ افتتاح می شود

قزوین- وزیر راه و شهرسازی گفت: پروژه ملی راه آهن قزوین به رشت با تامین منابع مالی خارجی در سال ۹۵ افتتاح شده و به بهره برداری می رسد و مسیرهای منتهی به تهران چهارخطه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی عصر شنبه پس از افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در استان قزوین به خبرنگاران گفت: به منظور کاهش بار ترافیک جاده های پر تردد مصمم هستیم مسیرهای ریلی را دو خطه و چهار خطه کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مسیر راه آهن قزوین به تهران دو خطه می شود که این کار در کاهش بار ترافیک این مسیر بسیار موثر است.

افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در قزوین

آخوندی بیان کرد: تا اواخر سال ۹۴ امیدواریم عملیات ساخت دوخطه کردن به پایان برسد که احداث ایستگاهای مسیر برای ساکنان شهرهای این مسیر مانند آبیک و محمدیه، بیدستان و سایر شهرها در مسیر هشتگرد، کرج پیش بینی خواهد شد.

وی یادآور شد: همه مسیرهای منتهی به تهران را چهار خطه خواهیم کرد تا بار ترافیکی به پایتخت در مسیرهای جاده ای کم شود.

قطار.jpg

ساخت راه آهن قزوین به رشت با سرعت ادامه دارد

وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: پروژه ملی راه آهن قزوین، رشت به آستارا از سرعت خوبی برخوردار است و با مصوبه شورای اقتصاد امیدواریم منابع مالی خارجی از طریق فاینانس سال آینده تامین شود.

وی گفت: در صورت تامین منابع اعتباری امیدواریم این شبکه ریلی تا پایان سال ۹۵ آماده بهره برداری شود.

کد مطلب 2502426

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها