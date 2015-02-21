سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی نقشه راهی برای آینده استان است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری عصر شنبه در شورای برنامه ریزی استان در تبریز در جمع اعضای این شورا با بیان اینکه مقام معظم رهبری تاکید فراوانی بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دارند، افزود: سند تدبیر توسعه آذربایجان ‌شرقی تبعیت از اقتصاد مقاومتی است که از آن گرفته شده و برای اولین بار در بین استان های کشور در آذربایجان شرقی تدوین شده است.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات این سند گفت: سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی در ۱۲ کارگروه تخصصی و ۲۰ کارگروه شهرستانی تدوین شده است.

شبستری سپس با بیان اینکه به نظر مقام معظم رهبری تلاش های انجام گرفته در خصوص اقتصاد مقاومتی کافی نیست، ادامه داد: کشور ما ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی دارد که می توان با تکیه بر توانمندی های داخلی باعث رشد اقتصادی کشور شد.

وی با بیان اینکه تدوین این سند گامی در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی در مرکز استان و سایر شهرستان ها وجود دارد که در تدوین سند نیز به این استعدادها توجه ویژه ای شده است و در این سند هسته‌ های کلیدی هر شهرستان مشخص شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه توانایی های مدیران اجرایی استان بالا است، ادامه داد: این سند در وزارت کشور تایید شده و مورد قبول سایر استان ها قرار گرفته که نیاز است همت جمعی برای اجرای آن داشته باشیم و آذربایجان شرقی را به جایگاه واقعی خود برسانیم.