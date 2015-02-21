توافق غرب با ایران موجب سلطه این کشور بر خاورمیانه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رژیم صهیونیستی همچنان نگران دستیابی ایران به توافق جامع با غرب بر سر برنامه هسته ای خود است. در حالی که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل برای هشدار دادن در مورد خطرات چنین توافقی برای این رژیم، قصد سخنرانی در کنگره آمریکا را دارد، یک مقام دیگر تل آویو نیز به اظهار نظر در این خصوص پرداخت.

بر این اساس «یوال استاینیتز» وزیر امور راهبردی و اطلاعاتی این رژیم در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست از نگرانی عمیق صهیونیست ها از توافق احتمالی ایران با غرب پرده برداشت. وی در این گفتگو مدعی شد چنین توافقی ایران را از ساخت بمب هسته ای بازنخواهد داشت.

استاینیتز افزود: ما از همان ابتدا اعلام کردیم که در مورد نتایج این مذاکرات نگران هستیم. به گفته این مقام اسرائیلی هدف نهایی مذاکرات باید از بین بردن تهدید هسته ای ایران باشد، نه شفاف سازی و یا بازرسی کردن از آن. وی تاکید کرد توافق هسته ای با ایران موجب افزایش قدرت این کشور و سلطه آن بر منطقه خاورمیانه خواهد شد.

در آستانه برگزاری دیدار وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه آمریکا، کری گفت مواضع گروه 1+5 در قبال پرونده هسته ای ایران یکسان است. وی طی دیدار با همتای انگلیسی خود در لندن علام کرد کشورهای عضو این گروه موضع واحدی در قبال پرونده هسته ای ایران دارند.