ایران آماده همکاری برای صلح و ثبات در سومالی است

به گزارش خبرگزاری مهر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه روز شنبه دوم اسفند ماه 1393 با «گولد حسین قاسم» وزیر پست و ارتباطات جمهوری فدرال سومالی دیدار کرد.

وی اقدام تروریستی روز جمعه در هتلی در موگادیشو که منجر به کشته و زخمی شدن دهها نفر از جمله تعدادی از مقامات و مسئولین سومالیایی گردید را بشدت محکوم کرد و از طرف دولت و ملت ایران به دولت و ملت سومالی تسلیت گفت.

امیر عبداللهیان در ادامه این دیدار انتخاب نخست وزیر سومالی و رای اعتماد مجلس سومالی به کابینه جدید این کشور را تبریک گفت و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد روابط خود با دولت و ملت مسلمان سومالی را در همه زمینه ها توسعه دهد و جهت ایجاد صلح و ثبات و امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی همکاری کند.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه استراتژی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با آفریقا را روشن و شفاف عنوان کرد و گفت: هدف ما کمک به کشورهای آفریقایی برای پیمودن راه توسعه و خودکفایی در زمینه های مختلف از جمله در زمینه علوم و فناوری است.

وزیر پست و ارتباطات سومالی که برای شرکت در اجلاس وزرای علوم جنبش عدم تعهد به تهران سفر کرده است، ضمن تشکر از میهمان نوازی طرف ایرانی بر گسترش بیش از پیش مناسبات بین دو کشور بویژه در زمینه مبارزه با ترورریسم و افراط گرایی تاکید کرد و گفت: سومالی بعد از یک دوره طولانی جنگ و درگیری با کمک کشورهای دوست، اندک اندک در جهت برقراری صلح و امنیت گام بر می دارد.

وی افزود: سومالی دروازه یک بازار 300 میلیون نفری است و جمهوری اسلامی ایران می تواند از طریق این کشور به بازار بسیاری از کشورهای منطقه دسترسی پیدا کند.