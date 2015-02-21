دیدار کاروان سرزمین برادری با دانشگاهیان و ورزشکاران گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گلچین، رئیس دانشگاه گنبدکاووس، عصر شنبه در دیدار با کاروان سرزمین برادری که در دانشگاه گنبد و در جمع نخبگان، فرهیختگان و اساتید حضور یافتند، گفت: دانشگاه گنبد تنها دانشگاه دولتی شرق استان است و دارای سه هزار دانشجو، ۱۲۵ استاد و هیئت علمی و بیش از ۶۵ رشته است.

وی افزود: افتخار می کنیم که مینیاتوری از اقوام و مذاهب را در این دانشگاه داریم و توانستیم وحدت و همبستگی این منطقه را به رخ جهانیان بکشیم.

وی بیان کرد: این به علت بینش، ایمان و فضیلت بالای این سرزمین است که در نهایت تعامل و تفاهم می گویند زندگی جریان دارد.

گلچین گفت: اختلاف در عالم از نشانه های خداوند است و همه اینها در آیات الهی دیده شده است و اختلاف بین انسان ها باید توسط عقلا، عالمانه حل شود تا باعث وحدت، همگرایی و توسعه بیشتر گردد.

وی تصریح کرد: با توجه به دولتی بودن این دانشگاه تمام دانشجویان جوان ما از هر قوم و ملیت و مذهب در کنار هم و با همکاری و همراهی در راه توسعه قدم بر می دارند.

در ادامه دیدارهای کاروان سرزمین برادری، حجت الاسلام محمد حسین، نواب مدیر مدرسه هنرهای اسلامی گفت: با توجه به آیات و مصداق ائمه، پیامبر (ص) اهل صفا و محبت و صمیمیت بودند، حال چطور است که دشمنان این پیامبر را پیامبر خشونت و جنگ بیان می دارند.

وی افزود: آنان به خاطر منافع شخصی خود جنگ های داخلی و مسلمان کشی را راه انداختند.

وی گفت: ما باید کمی از منافع خود عقب بکشیم و ثابت کنیم که پیامبر صفا و محبت حضرت محمد (ص) است و هر کدام باید یک رسانه باشیم تا اخلاق نبوی را گسترش دهیم.

آنه دردی کریمی نویسنده ترکمن از شهرستان گنبد نیز گفت: در این برهه از زمان بیش از هر زمان دیگر به وحدت و همدلی نیاز داریم و مهمترین مسئله در حال حاضر در جهان اسلام وحدت است.

وی افزود: چراغ راه ترکمن و قلب ترکمن، ایران و اسلام عزیز است و شاعر ترکمن ما مختومقلی فراغی با افتخار از اسلام شعر سروده است.

وی بیان کرد: ترکمن ها به مانند هر ایرانی تلاش می کنند و در مراسمات مختلف مذهبی و ملی از جمله راهپیمایی ها و انتخابات شرکت می کنند و این به معنی این است که ما هم ایرانی هستیم و به آن افتخار می کنیم.

امیر حاج رضایی کارشناس فوتبال کشور نیز با اشاره به موفقیت های سردار آزمون گفت: وقتی تمام ملت ایران با سردار آزمون می خندد و با گریه او می گرید یعنی روح متجلی ایرانی. ما در تیم های خود از مذاهب و قومیت های مختلف داریم که با وحدت و همدلی در کنار هم بازی می کنند بدون در نظر گرفتن قوم، مذهب یا نژاد.

وی بیان کرد: باید همه همدیگر را دوست داشته باشیم و خود را از صافی بگذرانیم تا بتوانیم با هم همسو شویم، ما نیازمند دامن مادر هستیم و به دایه نیاز نداریم.