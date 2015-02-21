۱۷ میلیون سفردرون شهری درپایتخت /سهم ۲۳درصدی تاکسیهادرجابه جایی

به گزارش خبرگزاری مهر،عصر امروز-شنبه دوم اسفند۹۳- دومین جشنواره تاکسی رانان برتر شهرتهران با حضور رییس پلیس راهور تهران بزرگ، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرتهران، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی پایتخت وجمعی از تاکسی رانان شهر برگزارشد که طی آن از ۱۸ راننده برتر تاکسی پایتخت تقدیر شد.

سردار تیمور حسینی رییس راهور پلیس تهران بزرگ در این مراسم با بیان اینکه هوش فرهنگی ویژگی است که درهزاره سوم و درحوزه علم مدیریت به عنوان شاه کلید مدیریت از آن یادمی شود، گفت: علمای علم مدیریت ادعا می کنند مدیرانی می توانند موفق باشند که با هرکس با زبان خودش صحبت کنند .

وی تصریح کرد:این ویژگی منحصربه فرد مدیران ارشد را اکثریت تاکسی رانان دارند. به طوری که در شرایطی که با معجونی از فرهنگ ها و قومیت ها درشهرتهران مواجه هستیم ، بهترین عملکرد را با هوش فرهنگی خود ارایه می کنند .

به گفته وی آن تعداد انگشت شماری ازتاکسی رانان که این ویژگی را ندارند نیز بعضا ممکن است دچارمشکلاتی از جمله مشاجره های روزانه با مسافران شوند .

سردار حسینی خطاب به تاکسی رانان گفت: باید قدر خود و توانمندی های خود را بدانید و از این نقطه قوت به درستی استفاده کنید .

وی تصریح کرد: تهران شهری است که روزانه ۱۷ میلیون سفر دورن شهری دارد که تاکسی رانان باجابه جایی ۴.۵ میلیون مسافر بیش از ۲۳ درصد ازسهم جابه جایی شهر را به دوش می کشند. این امر نشان از اثر گذاری این قشر بر ترافیک شهر دارد. موفقیت و عدم موفقیت هر برنامه ای که از سوی مجموعه مدیریت شهری و پلیس به اجرا درمی آید به نوعی تحت تاثیر عملکرد تاکسی رانان است .

وی به اجرای طرح خط سفید درشهر تهران اشاره کرد و گفت: این طرح منجربه یک ساماندهی کلیدی در ترافیک پایتخت می شود و سهم شما رانندگان تاکسی در جابه جایی ها می تواند کلید موفقیت این طرح باشد .

وی در ادامه خاطرنشان کرد: منظم کردن ترافیک می تواند بخشی از گله های شهروندان را کاهش دهد .

مظفر:تلاش می کنیم با استانداردسازی رفتار تاکسیرانان ناوگان وارسته و حرفه ای داشته باشیم

میثم مظفر مدیرعامل سازمان تاکسیرانی نیز در این مراسم با بیان اینکه جشنوره تاکسی رانان برتر مدال افتخاربرای تاکسی رانان برجسته شهر است، گفت: سعی داریم با استانداردسازی رفتار رانندگان تاکسی ناوگان وارسته و حرفه ای را درشهر تهران داشته باشیم.

وی با اشاره به جابه جایی روزانه ۴.۵میلیون مسافرتوسط تاکسی رانان گفت: در کناروظیفه نظارت بر سازمان تاکسی رانی برخود واجب می دانم که از شما سفیران فرهنگی شهر تجلیل کنم چرا که شما ستارگان درخشان خدمتگزاری در پایتخت هستید .

مظفر همچنین گفت: این جشنواره در شاخه‌هایی همچون قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری، مشتری‌مداری، امانت‌داری، رزق حلال و برکت و ایثار و فداکاری برگزار شده است.