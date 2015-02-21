آموزش دانشجویان برای پرورش مربی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی زم عصر شنبه در مراسم نخستین جشنواره فبک «فکرپروری برای کودک» آبادان که در مجاورت سینما نفت آبادان برگزار شد، اظهار کرد: باید شاخص های رشد کودکان بر اساس فعالیت هایی که انجام می دهند بررسی شود.

وی افزود: میزان مطالعه کتاب های درسی و نوع تغییرات در دانش آموزان، میزان زمان فعالیت در اوقات فراغت کودکان و میزان تسریع در امر دروس باید بررسی شود زیرا به طور حتم دانش آموزانی که آمادگی لازم برای فراگیری موارد اشاره شده داشته باشند، انرژی کمتری را نیز از مربی می گیرند.

معاون فرهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه باید سنجش های لازم برای کودکان انجام شود، تصریح کرد: بر اساس سنجش دانش آموزان می توان از روش های اعمال شده اثربخشی آن را مشخص کرد و سپس در خصوص تخصیص هزینه از سوی منطقه آزاد به صورت بهتری هزینه های لازم را برای این امر هزینه کند و همچنین در واقع این موضوع یک سرمایه گذاری برای جلوگیری از صرف هزینه های زائد است.

زم یادآور شد: زمانی که یک کودک وارد مقطع تحصیلی نهم شد ولی عقل، تفکر و اندیشه وی در حد دیپلم بود، در واقع برای وی سرمایه گذاری کرده ایم و هزینه ای صورت نگرفته است زیرا برای چهار سال ما را به سطح بالاتری حرکت داده است.

وی در خصوص لزوم طرح اشتغالزایی برای رشته های روانشناسی و علوم تربیتی، تاکید کرد: آموزش دانشجویان برای پرورش مربی به عنوان یک طرح اشتغال دانشجویی به ویژه برای رشته های روانشناسی و علوم تربیتی باید اجرا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با استقبال بالای دانش آموزان آبادانی برگزار شد .