راه ۷۲۳ روستای آذربایجان شرقی همچنان مسدود است

علی هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت راه های استان گفت: از تعداد هزار و ۴۸۳ راهی که از دیشب بر اثر بارش برف مسدود شده بود با تلاش راهداران استان هم اکنون تنها ۷۲۳ روستا بسته مانده و بقیه این راه ها بازگشایی شده اند.

وی ادامه داد: در بیشتر محورها شاهد بارش خفیف برف هستیم، همچنین در محور هشترود- مراغه و مرند- جلفا نیز کولاک شدیدی حکم فرما است.

هوشیار با اشاره به اینکه تردد در تمامی محورهای استان جریان دارد، گفت: از تمامی رانندگان می خواهیم حتما زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

وی در خصوص راه های روستایی استان نیز گفت: هم اکنون راه ۷۲۳ روستا در استان مسدود مانده است که تلاش راهداران در این محورها همچنان ادامه دارد.