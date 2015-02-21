شهرداری اردبیل با شکست فجرسپاسی مدعی لیگ یک می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام علیپور عصر شنبه در جلسه هماهنگی بازیهای تیم شهرداری اردبیل در لیگ دسته یک کشور افزود: بازی این تیم با فجرسپاسی جزو بازی های مهم شهرداری در نیم فصل دوم بوده و در حکم مرگ و زندگی است.

وی با بیان اینکه بازی در زمین فجر برای تمام تیمها سخت بوده و تیم شهرداری اردبیل نیز از این قاعده مستثنی نیست، ادامه داد: با این وجود تمام مجموعه تیم شهرداری برای پیروزی در این دیدار هم قسم شده اند.

مدیرعامل تیم فوتبال شهرداری اردبیل با اشاره به آمادگی مطلوب این تیم در هفته های اخیر ابراز امیدواری کرد که با کسب نتیجه خوب در دیدار با فجرسپاسی روند موفقیت های شهرداری در لیگ یک تداوم داشته باشد.

وی کسب سه پیروزی و یک تساوی در چهار دیدار اخیر این تیم در لیگ دسته یک را یادآور شد و تصریح کرد: با این شرایط تیم شهرداری اردبیل از رده یازدهم جدول در پایان هفته دهم به رده پنجم صعود کرده است.

علیپور با اشاره به آمادگی لازم بازیکنان شهرداری اردبیل برای دیدار با فجرسپاسی یادآور شد: تیم شهرداری برای برد به شیراز رفته و تلاش می کنیم با دست پر از این میدان خارج شویم.

وی پیروزی در این دیدار را در بهبود جایگاه تیم اردبیل بسیار تاثیرگذار خواند و تاکید کرد که کادر فنی و بازیکنان شهرداری اردبیل به این مهم واقف هستند و در این راستا برنامه های مطلوبی را تدارک دیده اند.

بازی تیمهای شهرداری اردبیل و فجر شهید سپاسی ساعت ۱۴.۳۰ فردا یکشنبه در استادیوم حافظیه شیراز برگزار می شود.