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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۲۷

عبدالله فرطوسی:

مشکل کالای ایرانی در عراق بازاریابی نامناسب است

مشکل کالای ایرانی در عراق بازاریابی نامناسب است

آبادان- رئیس مرکز بین المللی توسعه پژوهش های بصره کشور عراق گفت: کیفیت کالاهای ایرانی خوب است ولی مشکل آنها نبود بازاریابی مناسب است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماجد راشک عبدالله فرطوسی عصر شنبه در جریان بازدید از شهرک صنعتی آبادان و فرصت های سرمایه گذاری در این شهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سفر به شهر آبادان در راستای ایجاد روابط تجاری، صنعتی و اقتصادی بین استان بصره عراق و استان خوزستان صورت گرفته که بسیار ثمربخش است.

وی با بیان اینکه بازدید امروز، اولین بازدید ما از شهر آبادان نیست، افزود: با توجه به بررسی هایی که در بازدید امروز از کارخانجات و مراکز صنعتی آبادان داشتیم واقعا فرصت های سرمایه گذاری و اقتصادی بسیار وسیعی در این شهر وجود دارد که باید بر روی آن بررسی صورت گیرد.

رئیس اتاق صنعت بصره با اشاره به لزوم انجام بازاریابی در خصوص محصولات ایران و عراق، گفت: فکر می کنم مشکل اساسی، تولید صنعت خوزستان نیست بلکه موضوع بازاریابی در دو کشور است که به صورت مطلوبی انجام نشده است.

راشک عبدالله فرطوسی ادامه داد: امیدواریم این بازدید فرصتی برای ارسال کالای خوزستان برای مردم بصره باشد تا توسعه اقتصادی و تجاری مناسبی صورت گیرد.

رئیس مرکز بین المللی توسعه پژوهش های بصره با اشاره به لزوم معرفی بیشتر کالاهای ایرانی در عراق، عنوان کرد: باید با یک برنامه ریزی کالاهای ایرانی به صورت مناسبی به شهروندان عراقی معرفی شود.

راشک عبدالله فرطوسی با اشاره به اتاق بازرگانی و شهرک صنعتی آبادان بیان کرد: شهرک صنعتی و اتاق بازرگانی آبادان به دلیل فراهم سازی حضور هیئت تجاری و سرمایه گذاری عراق در آبادان نقش مهمی داشتند که از آنها تشکر می کنم.

وی اشتراکات فرهنگی و دینی را از مهمترین علت ارتباط ایران و عراق دانست و عنوان کرد: هدف و مذهبمان یکی است و وجود این اشتراکات دینی و فرهنگی باعث شده تا در مقابل دشمنانی که قصد جدایی بین روابط دو کشور را دارند قاطعانه ایستاگی کنیم.

کد مطلب 2502442

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