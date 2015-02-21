خرید۴۸۰۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین برای شهرداری های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر،معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با اشاره به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي توليدكنندگان داخلي در عرصه مديريت شهري گفت: برگزاري نمايشگاه جامع مديريت شهري فرصت مناسبي است براي استفاده از توليدكنندگان داخلي .

هوشنگ‌خندان‌دل كه دوم اسفتد ماه در حاشيه چهارمين نمايشگاه جامع مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداريها با خبرنگاران سخن مي گفت با تاكيد بر اينكه در حال حاضر بيش از۷۰ درصد جمعيت كشور در شهرها مستقر شده‌اند، افزود: : مديريت شهري بر روي كيفيت زندگي شهروندان بسيار تأثيرگذار است و با ايجاد فضاي سبز مناسب و تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز نسبت به نگهداري و پاكيزگي شهر اقدام مي‌كند.

وي افزود : اين جمعيت همه روزه و در زمينه‌هاي مختلف با موضوع مديريت شهري درگير است و قطعا عرصه‌هاي مختلف مديريت شهري در زندگي شهروندان كشور به ويژه كلانشهرها تاثيرات بسياري را مي‌گذارد.

حندان دل در ادامه اظهار كرد : قطعا امروزه در شهرها براي اداره و مديريت شهري نيازمند ماشين‌آلات و تجهيزات مختلفي هستيم كه اين نمايشگاه امكان اطلاع توليدكنندگان از نيازمندي‌هاي مديريت‌هاي شهري را فراهم مي‌كند. قطعا زمينه تبادل نظر و عرضه و تقاضا در نمايشگاه مديريت شهري شكل مي‌گيرد و توليدكنندگان نيز در يك رقابت مثبت مي‌توانند توليدات به روز خود را با بهترين قيمت‌ها عرضه كنند.

خندان‌دل بيان داشت: در چهارمين نمايشگاه جامع مديريت شهري در يك محيط رقابتي براي توليدكنندگان مي‌توان وسايل موردنياز نگهداري يك شهر را تأمين كرد كه با توجه به اقتصاد مقاومتي برگزاري چنين نمايشگاهي كه توليدات داخلي را عرضه مي‌كند مي تواند مثمرثمر باشد

رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور ادامه داد: اين نمايشگاه زمينه عرضه توانمندي‌هاي شركت‌هاي داخلي را فراهم مي‌كند و به شهرداري‌ها نيز اين فرصت را مي‌دهند تا بتوانند از صنايع داخلي استفاده كنند. اميدواريم اين اهداف در برگزاري چهارمين دوره نمايشگاه بين‌المللي جامعه مديريت شهري محقق شود.

رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور درخصوص شركت‌هاي داخلي حاضر در اين نمايشگاه نيز تصريح كرد: ۱۴۰ شركت توليدي در عرصه ماشين‌آلات و تجهيزات مديريت شهري، ۱۵۰ شهرداري و سازمان‌هاي وابسته و ۳۴ تعاوني دهياري‌هاي كشور در اين نمايشگاه حضور پيدا كرده‌اند و حضور شهرداري‌هاي كلانشهرها در اين دوره از نمايشگاه يكي از وجه تمايزهاي آن نسبت به دوره های پيشين است.

وي درخصوص قراردادهاي دولت با بخش خصوصي گفت: به موجب اجازه‌اي كه قانون در سال ۹۳ به سازمان شهرداري و دهياري‌هاي كشور داد، زمينه خريد ۴۸۰۰ دستگاه انواع ماشين آلات سبك و سنگين در حوزه مديريت شهري فراهم شد كه مرحله اول واگذاري اين تجهيزات به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي با جمعيت زير ۵۰ هزار نفر انجام شد. قطعا روند واگذاري اين تجهيزات در سال‌هاي آينده ادامه پيدا مي‌كند و درخصوص تامين منابع مالي اين تجهيزات كه اكثرا توسط شركت‌هاي خصوصي داخلي توليد شده، بدون هيچ مشكلي ادامه پيدا مي‌كند.

رييس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با تاكيد بر توجه دولت به شهرها و مناطق محروم‌تر افزود: در سال ۹۳ شهرهاي كوچك‌تر مورد توجه قرار گرفت و تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز آنها به اين شهرها واگذار شد. در سال آينده نيزبراي شهرهاي متوسط در حوزه‌هاي مديريت شهري به ويژه آتش‌نشاني و خدمات ايمني، ماشين‌آلاتي واگذار مي‌شود. تا از اين طريق اثر مثبتي براي كند كردن آهنگ مهاجرت از شهرهاي كوچك به كلانشهرها داشته باشيم.