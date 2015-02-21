تنها راه پایان بحران در اوکراین مذاکره با جدایی طلبان است

به گزارش خبرگزاری مهر، «ویکتور یانوکویچ» رئیس جمهوری پیشین اوکراین گفت راه دیگری برای حل بحر این کشور به جز توقف درگیری ها در شرق و مذاکره با جدایی طلبان نیست.

وی امروز در نخستین سالگرد ناآرامی ها در اوکراین که به سقوط دولتش انجامید در گفتگو با کانال یک تلویزیون روسیه خطاب به دولت «پترو پوروشنکو» گفت: جنگ را متوقف کنید، به جدایی طلبان اطمینان دهید که می توانند دولت خود را برای دفاع از حقوقشان در این مناطق ایجاد کنند.

به گفته وی در بین مردمی که از درگیری های ماه های اخیر بین ارتش اوکراین و جدایی طلبان متضرر شده اند، بی اعتمادی عمیقی نسبت به کی یف وجود دارد. یانوکویچ با اشاره به شمار زیاد کشته شدگان و آسیب دیدگان از این جنگ یادآور شد: به زمان زیادی برای بازگشت اعتماد بین دو طرف نیاز است، به همین دلیل یک دوره انتقال مورد نیاز است. در این راستا طرفین باید برای اعتمادسازی مجدد، گام به گام عمل کنند.

رئیس جمهوری پیشین اوکراین همچنین کشورهای غربی را که یک سال پیش به عنوان میانجیگران بین کی یف و مخالفان عمل کردند، مسئول وقایع چند ماه اخیر و وضعیت کنونی این کشور دانست. وی که در حال حاضر در روسیه به سر می برد تاکید کرد تمام تلاش خود را برای جلوگیری از خونریزی در کشور به کار گرفته است.

گفتنی است در پی سقوط دولت اوکراین در سال گذشته، یانوکویچ به خارج از کشور گریخت. در پی این اقدام و به درخواست دولت کنونی این کشور، نام وی در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار گرفته است.