بدهكاری به شهرداری ها ارتباطی با وزارت كشور ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر،چهارمين نمايشگاه جامع مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداري ها شنبه دوم اسفندماه با حضور دكتر رحماني فضلي وزير كشور، مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور، جمعي از شهرداران و مديران شركتهاي توليدي در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران افتتاح شد.

عبدالرضا رحماني‌فضلي در حاشيه افتتاح اين نمايشگاه در جمع خبرنگاران با اشاره به چهارمين دوره نمايشگاه بين‌المللي جامع مديريت شهري و حضور توليدكنندگان داخلي در اين نمايشگاه گفت: با همكاري شهرداري‌هاي سراسر كشور توانستيم اين دوره از نمايشگاه مديريت شهري را در حوزه‌هاي ماشين‌آلات و تجهيزات خدماتي با حضور حدود ۱۴۰ شركت داخلي برگزار كنيم. قطعا در اين نمايشگاه زمينه تبادل نظر ميان توليدكنندگان داخلي فراهم مي‌شود.

وي تاكيد كرد: شهرداري‌هاي كشور به عنوان مصرف‌كننده و شركت‌هاي حاضر در اين نمايشگاه به عنوان توليدكننده در اين نمايشگاه مي‌توانند تقاضاي خود را اعلام و توليدكنندگان نيز براساس اين تقاضا توليدات مورد نياز را در داخل كشور فراهم كنند.

وزير كشور ادامه داد: اين نمايشگاه امكان انتخاب محصول، پايين آوردن قيمت‌ها و قبول سفارشات توسط اين شركت‌ها را قبول مي‌كند و اميدواريم روند برگزاري نمايشگاه مديريت شهري به گونه‌اي پيش رود كه اين نمايشگاه به مركز بزرگ تبادل انديشه و درخواست‌ها در حوزه ماشين‌آلات مورد نياز مديريت شهري تبديل شود.

وزير كشور در پاسخ به اين سوال كه 'آيا اعتبار مربوط به وزرات كشور در بودجه ۹۴، بدهي به شهرداري ها را در برمي گيرد؟ گفت: بدهكاري به شهرداري ها ارتباطي با وزارت كشور ندارد بلكه با وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان برنامه و بودجه مرتبط است كه بايد حل وفصل شود و بدهي خود را تسويه كنند.

رحماني فضلي با بیان این که با توجه به امكاناتي كه دولت در بودجه سال ۹۳ در نظر گرفته بود اين امكان براي شهرداري ها و وزارت كشور فراهم شد كه بتوانند در حجم انبوه، ماشين آلات و تجهيزات خريداري كنندگفت: براي سال ۹۴ نيز مجددا اين پيش بيني در قانون بودجه به عمل آمده است.

رحماني فضلي گفت: در بند (ق) تبصره ۲ قانون بودجه حدود ۱۰۰ ميليارد دلار پيش بيني شده كه به مرور صرف تجهيزات ماشين آلات و امكاناتي شود كه بتوانند درمصرف سوخت كاهش ايجاد كنند.

وي ادامه داد: درخصوص خريد قطار شهري، اتوبوس ها، تاكسي ها و ماشين آلات ديگر از جمله ماشين آتش نشاني به مرور درخواست آنها به شوراي اقتصادي مي رود و مجوز خاص آنها گرفته مي شود و از آن محل هم با مشاركت شهرداري ها مي توانيم در تجهيز شهرداري ها به خصوص شهردارهاي زير۲۰۰ هزار نفر و ۵۰ هزار نفر با اولويت به آنها امكانات دهيم تا بتوانند خدمات خوبي به مردم ارايه كنند.