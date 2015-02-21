۵ واحد خبازی در دامغان آزادپز شدند/ توزيع ۱۸ تن مرغ منجمد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس طاهران پور عصر شنبه در سی و هفتمین جلسه شورای هماهنگی تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: بر اساس مصوبه کارگروه گندم و آرد استان سمنان هشت درصد از خبازی های شهرستان دامغان که شامل پنج واحد می شود از صبح جمعه اول اسفند و به صورت همزمان در سراسر استان آزادپز شدند.

وی گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دامغان باید با تهیه بنر در بالای درب واحدهای خبازی آزاد پزشده نسبت به این موضوع به مردم اطلاع رسانی کنند تا گزارشی مبتنی بر تخلف به اداره تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه ها مخابره نشود.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان دامغان تصریح کرد: بر اساس سیاست های دولت ۲۰ درصد از واحدهای خبازی در شهرستان دامغان باید آزادپز شوند که این موضوع سال آینده اجرایی می شود.

طاهران پور افزود: در آزادپزی واحدهای خبازی باید طوری عمل شود که به مردم و اقشار آسیب پذیر فشار وارد نشود و این سیاست در شهرستان دامغان نیز طوری اعمال شد که در مرحله نخست واحدهای آزادپز شده کمتر مورد نگاه مردم قرار دارند.

توزیع ۱۸ تن مرغ منجمد در شهرستان دامغان

وی به توزیع مرغ منجمد در شهرستان دامغان اشاره داشت و افزود: از ابتدای توزیع و با هدف ایجاد ثبات قیمت و کمک به حال مردم تاکنون به میزان ۱۸ تن مرغ منجمد در شهرستان دامغان توزیع شد.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان دامغان گفت: ۲۰ واحد پروتئینی در این شهرستان كار عرضه مرغ منجمد را بر عهده دارند و هیچگونه مشكلی در این زمینه وجود ندارد و در صورت نیاز مردم مرغ به بازار تزریق می شود.

طاهران پور با بیان اینكه در ایام پایانی سال نظارت بر بازار تشدید می شود افزد: دستگاه های متولی در امر نظارت در بازار باید تلاش خود را تشدید و از این راه به ثبات قیمت كمك كنند.

وی گفت: ادارات صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حكومتی با سودجویان و دلالان در بازار برخورد كنند تا مردم با احساس آرامش بیشتری خرید كنند.

مخالف جمع آوری دوشنبه بازار دامغان هستیم

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان دامغان همچنین به دوشنبه بازار شهرستان دامغان اشاره داشت و افزود: با توجه به ارزیابی های انجام شده مردم از وجود دوشنبه بازار در این شهرستان ابراز رضایت دارند و بودن آن كمك فراوانی به اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه است.

طاهران پور یادآور شد: شهرداری دامغان با همكاری اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف باید در زمینه شناسنامه دار شدن فروشندگان در محوطه دوشنبه بازار اقدام تا نظارت بیشتری از این طریق بر آنان صورت گیرد.

وی در خاتمه با اشاره به اینكه سلامت غذایی شهروندان از اهمیت فراوانی برخوردار است گفت: مركز بهداشت شهرستان دامغان باید با بازرسی های خود از دوشنبه بازار اقلام غذایی را از لحاظ بهداشتی بودن و تاریخ مصرف آن بررسی تا كالاهای سالم دست مردم برسد.

در این جلسه روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حكومت، مركز بهداشت، فرمانده انتظامی، نماینده اتاق اصناف، دامپزشكی هر یك گزارشی از اقدامات در حوزه كاری خود ارائه دادند.