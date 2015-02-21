به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن‌ نژاد عصر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی عملیاتی کردن سند تدبیر توسعه استان با اشاره به اینکه عمل به منویات مقام معظم رهبری باعث شکوفایی اقتصاد کشورمان می شود، گفت: ایشان تاکید بسیاری بر اجرای اقتصاد مقاومتی دارند.

وی با بیان اینکه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند باعث شکوفایی کشور و رشد و توسعه همه استان ها شود، افزود: ما در کشورمان منابع زیادی داریم که استفاده از آنها باعث خودکفایی و عدم نیاز به بیگانگان می شود.

این نماینده مردم مرند و جلفا همچنین در خصوص سند تدبیر و توسعه استان اظهار داشت: ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی در مرکز استان و سایر شهرستان ها وجود دارد که باید از آنها در این سند استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه سند تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی بر اساس اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، ابراز داشت: باید مدیران به محورهای اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای داشته باشند و با تمام توان این سیاست ها را اجرا کنند.