بحران اوکراین محور گفتگوی پاپ با صدراعظم آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان امروز شنبه با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دیدار کرد. در این دیدار که در محل اقامت پاپ در واتیکان انجام گرفت دو طرف در مورد تحولات بین المللی از جمله درگیری های نظامی اوکراین، بحران گرسنگی و محیط زیست گفتگو کردند.

بر این اساس پاپ همچنین در گفتگوی خود با مرکل به موضوع سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا اشاره کرده است. رهبر کاتولیک های جهان پیشتر رویکرد این اتحادیه در قبال مهاجران را به باد انتقاد گرفته بود. وی طی دیداری که از اردوگاه پناهندگان در جزیره لامپدوسا داشت، وضعیت مهاجران را بسیار اسف بار خوانده بود.

این سفر با هماهنگی های «آنته شاوان» نماینده دولت آلمان در واتیکان انجام گرفت. گفتنی است شاوان که از نزدیکان مرکل در حزب دمکرات مسیحی است در سال 2013 وزیر علوم و تحقیقات بود اما پس از رسوایی سرقت علمی که مدرک دکترای وی را زیر سوال برد، ناچار به استعفا شد.