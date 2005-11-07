پنجاه و دومين اجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، معاون هماهنگي دانشگاه آزاد و دبير اجالس شوراي مركز دانشگاه با اعلام اين مطلب گفت : برنامه هايي كه در اين اجلاس دو روزه در دستور كار قرار مي گيرد، بررسي و طرح مسائل و مشكلات واحدهاي دانشگاهي از سوي روساي مناطق دانشگاهي است.

مصطفي كلهر افزود: در اين اجلاس بر خلاف اجلاس هاي پيشين كه معاونان و مشاوران دانشگاه به طرح مسائله ضروري و لازم با روساي واحدهاي مي پرداختند، اين بار مسائل و مشكلات واحدها كه در شوراي منطقه بازگو شده است از سوي رئيس منطقه در شوراي دانشگاه مطرح مي شود.

وي تاكيد كرد: در ابتداي جلسه مذكور علاوه بر سخنراني آيت الله هاشمي رفسنجاني‏، دكتر جاسبي نيز در سخناني به بيان اقدامات صورت گرفته در حوزه هاي مختلف معاونت ها، مديريت ها و فعاليت ها و عملكرد دانشگاه آزاد در 6 ماه گذشته مي پردازد.

دبير اجلاس شوراي مركز دانشگاه اظهار داشت: همچنين در انتهاي جلسه نيز جمع بندي كلي از نتايج مطالب گفته شده از سوي رئيس دانشگاه آزاد ارائه مي شود.

معاون هماهنگي دانشگاه آزاد يكي ديگر از ويژگي هاي اجلاس سال جاري را اختصاص زماني براي مصاحبه حضور روساي واحدهاي دانشگاه با معاونان دانشگاه و روساي مناطق دانست و گفت: زمان برگزاري اين مصاحبه ها بعد از نماز مغرب و عشا است.

بر اساس اين گزارش، پنجاه و دومين اجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد از ساعت هشت صبح روز چهارشنبه در دانشكده علوم انساني شماره دو واحد علوم و تحقيقات برگزار مي شود.