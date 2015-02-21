اقدامات پیشگیرانه پلیس با دستگیری ۲۵ معتاد در سمنان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان سمنان، فرمانده انتظامی شهرستان سمنان ضمن اشاره به اقدامات پیشگیرانه پلیس با دستگیری ۲۵ معتاد در این شهرستان گفت: این طرح با حضور قسمت های مختلف نیروی انتظامی و با هماهنگی مقام قضایی انجام شد.

سرهنگ سید موسی حسینی افزود: در این طرح، هفت نقطه و محل آلوده و جرم خیز که از قبل مورد شناسایی پلیس قرار گرفته بود، مورد بازرسی قرار گرفت و در پایان این طرح، ۲۵ معتاد خرده پا که دو نفر از آنان زن بودند دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: در این بازرسی مقادیری مواد مخدر شامل، تریاک، هروئین و ماده مخدر صنعتی و خطرناک شیشه به همراه تعدادی لوازم استعمال مواد مخدر و همچنین وسایل و اقلام سرقتی کشف شد.

این مسئول انتظامی با اشاره به این که بر اساس آمار و اطلاعات موجود، بیشتر جرایم خرد به خصوص سرقت های با ارزش ریالی ناچیز، توسط معتادان خرده پا صورت می گیرد، افزود: این افراد برای تامین هزینه های اعتیادشان به مواد مخدر، دست به سرقت می زنند.

حسینی تاکید کرد : بی تردید برخورد با این افراد و دستگیری آنان، ارتقای امنیت و آرامش عمومی را در روزهای پایانی سال به همراه خواهد داشت.

وی در خاتمه از عموم شهروندان خواست تا هرگونه اطلاعات خود از فعالیت های مشکوک را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.