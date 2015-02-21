راه ارتباطی ۱۷۶ روستا در زنجان بازگشایی شد

کلیم الله وثوق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارش برف سنگین که از روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان آغاز شده بود باعث مسدود شدن محورهای اصلی، فرعی و روستایی شده بود ولی با تلاش راهداران بازگشایی شد.

وی اظهار داشت: با تلاش راهداران و انجام عملیات برف روبی، تیغ زنی و نمک پاشی راه های ارتباطی روستایی که مسدود شده بود باز شد و در حال حاضر تردد به آرامی صورت می گیرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: سازمان راه و شهرسازی با ۴۲۵ راهدار در ۸ محور مواصلاتی زنجان که مسدود شده بود عملیات لازم را انجام دادند و در حال حاضر تنها راه ارتباطی ۷۲ روستا مسدود است.

وثوق تاکید کرد: در حال حاضر محورهای مواصلاتی اصلی زنجان باز است ولی با توجه به کولاک و مه غلیظ تردد به کندی صورت می گیرد و رانندگان باید دقت لازم را در رانندگی داشته باشند.

وی افزود: با توجه به اینکه بارش برف در استان همچنان ادامه دارد و تا صبح لایه های سطحی جاده یخ می زنند رانندگان حتما برای تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان تصریح کرد: با توجه به حاکم بودن مه در راه های مواصلاتی استان دید بسیار ضعیف است و رانندگان باید آستانه دید خود را وسیع کنند.

وثوق افزود: مردم عزیز به محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راهها باخبر شوند.

وی یادآورشد: همچنین مسافران می توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده ها باخبر شوند.