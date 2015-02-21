لرستان میزبان گردهمایی معاونان پژوهشی جهاد دانشگاهی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی نادر دهقانی الوار عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: چهل و سومین گردهمایی معاونان پژوهشی جهاد دانشگاهی سراسر کشور در مرکز لرستان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور معاونان پژوهشی ۳۱ استان کشور در این گردهمایی افزود: معاونان پژوهشی ۸۶ سازمان، پژوهشکده، مرکز و واحد جهاد دانشگاهی سراسر کشور در این گردهمایی دو روزه حضور خواهند یافت.

دهقانی الوار با اشاره به حضور دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی کشور در این گردهمایی افزود: گردهمایی معاونان پژوهشی جهاد دانشگاهی کشور طی روزهای هفتم و هشتم اسفندماه سالجاری برگزار می شود.

وی معرفی توانمندی های جهاد دانشگاهی لرستان را از جمله اهداف برگزاری این گردهمایی در استان دانست و یادآور شد: همچنین ارائه فعالیتهای انجام شده این واحد در راستای برنامه ها و اسناد بالادستی توسعه استان از دیگر اهداف در این زمینه است.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد لرستان با اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده در حاشیه برگزاری این گردهمایی یادآور شد: افتتاح ساختمان آموزشهای تخصصی جهاد دانشگاهی از جمله این برنامه ها است.

دهقانی الوار راه اندازی مرکز خدمات تخصصی فنی و مهندسی بهینه سازی مصرف انرژی را از دیگر برنامه های جنبی این گردهمایی دو روزه عنوان کرد و گفت: مجوزهای اولیه این مرکز و موافقت اصولی آن از سوی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی صادر شده است.

وی از افتتاح مرکز آموزش تخصصی زبانهای خارجه در استان خبر داد و گفت: این مرکز نیز به همت جهاد دانشگاهی استان در حاشیه گردهمایی معاونان پژوهشی جهاد دانشگاهی کشور راه اندازی می شود.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد لرستان یادآور شد: مراکز پژوهشی و آموزشی دیگری نیز طی دو روز برگزاری این گردهمایی در استان به بهره برداری خواهند رسید.